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Новини
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Зеленський узаконив видачу закордонних паспортів українським біженцям за кордоном

документ,дп,сервіс,паспортний

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном".

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №11017 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 17 червня.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований "на законодавче закріплення зручних для громадян України адміністративних послуг, які користуються попитом та довели свою ефективність в рамках реалізації експериментальних проектів". Зокрема, йдеться про оформлення паспортів за кордоном через держпідприємство "Документ".

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Відповідні зміни вносяться до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", вони передбачають:

  • можливість одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон;
  • можливість оформлення через державне підприємство "Документ" паспорта громадянина України та/або паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України;
  • зменшення строків термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України до семи днів;
  • що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли шістдесяти п’яти років;
  • усуваються основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Крім того законом внесено уточнюючі зміни до закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні".

Автор: 

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А шо їм ще треба ці паспорти?
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18.06.2024 15:29 Відповісти
Ну, мені наприклад треба отримати хоча б той документ, який я замовив ще 10го квітня, і який вже давно виписаний і лежить в коробці в Мадриді, яле який мені не хочуть віддавати через дибільну постанову Кулєби. Тобто у мене є документ (бачу в Дії), яким я не можу користуватись, але який накладає на мене певні обмеження. Чи не дурня?

Чи ви думаєте, що ті, хто перебував за кордоном ще до початку повномасштабного - всі поголовно мають громадянство інших країн? Хочу вас розчарувати - більшість українців за родоном так і залишаються з одним паспортом - українським, не зважаючи на те, скільки років вони вже там живуть. Але наша Батьківщина чомусь вважає, що кинути треба всіх...
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18.06.2024 15:44 Відповісти
А что имеет значение когда выехал? Если ты гражданин Украины, приезжай защищать страну, которой ты гражданин.
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18.06.2024 18:48 Відповісти
Пане Кулебо, це ви? А чи не змогли би ви тоді забезпечити матеріально моїх дітей та сплатити іпотеку на житло, яке я придбав ще до війни? Бо їм не буде де і за що жити. Дякую.
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19.06.2024 10:21 Відповісти
Якщо ви громадянин України та ваше житло в Україні. Тоді повертайтеся та захищайте країну. Захисники у котрих є кредити та іпотеки, зупинені нарахування.
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19.06.2024 13:02 Відповісти

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