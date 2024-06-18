Підприємство Міноборони вперше закупить форму для пілотів ЗСУ

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони вперше закуповуватиме форму для льотного складу Збройних сил України.

Як повідомили у пресслужбі компанії, раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.

Зазначається, що ДОТ вже оголосив тендери на вісім позицій:

костюми для льотного та інженерно-технічного складу;

куртки зі шкіри та на хутрі;

куртки демісезонні для льотного та інженерно-технічного складу;

полегшені черевики для пілотів;

хутряні рукавички.

Одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам: витримувати вплив температури протягом 10 секунд, не плавитися, бути зручним і водночас захищати від холоду.

Загальна очікувана сума закупівель становить понад 15,7 млн грн.

Як повідомлялося, "Державний оператор тилу" раніше заявляв, що підприємству вдалося зекономити 2,2 млрд грн на закупівлі речового майна для ЗСУ, ці кошти спрямують на придбання додаткового обсягу бронежилетів, шоломів та тактичних навушників для військових.