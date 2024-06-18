Аналог німецького KfW: Рада підтримала створення "банку банків" для відновлення України

Верховна Рада ухвалила за основу два законопроєкти, які передбачають створення Національної установи розвитку (НУР).

Відповідні законопроєкти №11238 та №11239 на засіданні парламенту у вівторок ухвалили у першому читанні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"НУР – це державна спеціалізована установа (банк) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни. Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проєктів з високим рівнем ризику", – пояснив Гетманцев.

За словами депутата, НУР має отримати доступ до коштів приватних інвесторів, які спрямовуватиме на відбудову та розвиток української економіки шляхом надання підтримки переважно суб’єктам малого та середнього підприємництва, які мають потенціал відновлення та розвитку.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев розповідав, що НУР має стати "банком банків" із особливим мандатом. У якості прикладу такої установи він наводив німецьку KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), створену у післявоєнній Німеччині у 1948 році в рамках "Плану Маршала".

Зауважимо, що раніше заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук називав "дискусійною" ідею створення окремого державного органу для формування політики реконструкції й реформ та окремого Українського Банку Розвитку.

Він вказував, що в Україні вже існує подібний консультаційно-дорадчий орган – Національна рада з питань відновлення України від наслідків війни. З іншого боку, наразі міжнародні банки розвитку (ЄБРР, ЄІБ, МФК) вже сформували перевірені відносини з українськими банками і не потребують спеціальної структури для координації.

Крім того, багато українських банків, особливо з європейським капіталом, уже інтегровані в міжнародні фінансові ринки, тому доцільність створення банку розвитку з метою залучення міжнародного приватного капіталу також потребує ретельного аналізу, зазначав заступник голови НБУ.