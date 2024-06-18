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Новини
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Аналог німецького KfW: Рада підтримала створення "банку банків" для відновлення України

банк

Верховна Рада ухвалила за основу два законопроєкти, які передбачають створення Національної установи розвитку (НУР).

Відповідні законопроєкти №11238 та №11239 на засіданні парламенту у вівторок ухвалили у першому читанні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"НУР – це державна спеціалізована установа (банк) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни. Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проєктів з високим рівнем ризику", – пояснив Гетманцев.

За словами депутата, НУР має отримати доступ до коштів приватних інвесторів, які спрямовуватиме на відбудову та розвиток української економіки шляхом надання підтримки переважно суб’єктам малого та середнього підприємництва, які мають потенціал відновлення та розвитку.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев розповідав, що НУР має стати "банком банків" із особливим мандатом. У якості прикладу такої установи він наводив німецьку KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), створену у післявоєнній Німеччині у 1948 році в рамках "Плану Маршала".

Зауважимо, що раніше заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук називав "дискусійною" ідею створення окремого державного органу для формування політики реконструкції й реформ та окремого Українського Банку Розвитку.

Він вказував, що в Україні вже існує подібний консультаційно-дорадчий орган – Національна рада з питань відновлення України від наслідків війни. З іншого боку, наразі міжнародні банки розвитку (ЄБРР, ЄІБ, МФК) вже сформували перевірені відносини з українськими банками і не потребують спеціальної структури для координації.

Крім того, багато українських банків, особливо з європейським капіталом, уже інтегровані в міжнародні фінансові ринки, тому доцільність створення банку розвитку з метою залучення міжнародного приватного капіталу також потребує ретельного аналізу, зазначав заступник голови НБУ.

Автор: 

банки (6977) ВР (2877) закон (1484) парламент (1954) Гетманцев Данило (488) відновлення (358)


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Топ коментарі
+10
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18.06.2024 17:08
+7
Корупціонери, у вас дітей не вистаче працевлаштовувати у всі ці установи, нехай ідуть робити сантехніками та електриками, там велика нестача кадрів.
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18.06.2024 17:07
+6
Распил без всякого контроля!!
Кредо ЗЕбилов
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18.06.2024 17:15
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Правила форума Рада форумчан
Корупціонери, у вас дітей не вистаче працевлаштовувати у всі ці установи, нехай ідуть робити сантехніками та електриками, там велика нестача кадрів.
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18.06.2024 17:07 Відповісти
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18.06.2024 17:08 Відповісти
Распил без всякого контроля!!
Кредо ЗЕбилов
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18.06.2024 17:15 Відповісти
...аби тільки у Зєлєнскага-Підєрмачного вистачило родичів та знайомих на усі ключові посади у "аналогу німецького KfW"
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18.06.2024 17:24 Відповісти
- Банк Банков, согласны ли вы взять в жены Няню Инвестиционовну?
- Согласен.
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18.06.2024 17:45 Відповісти
ось вона золота жила!
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18.06.2024 18:43 Відповісти
Перечитав двічі.
" За словами депутата, НУР має отримати доступ до коштів приватних інвесторів, які спрямовуватиме на відбудову та розвиток української економіки шляхом надання підтримки переважно суб'єктам малого та середнього підприємництва, які мають потенціал відновлення та розвитку"
Це до чіїх " коштів приватних інвесторів" буде мати доступ НУР?
От я, наприклад підприємець і до мене приходить якийсь НУР, і має доступ до моїх коштів і хоче їх спрямувати " на відбудову" ?
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18.06.2024 18:46 Відповісти
Це доступ до дерибану коштів можливих закордонних інвесторів!
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18.06.2024 20:05 Відповісти
Не банку, а банка банкі
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18.06.2024 19:15 Відповісти
Зробили прокладку для справедливого пизження західних грошей.
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18.06.2024 19:20 Відповісти
Відновщики мріють про дерибан бюджету, а в Маріуполі москалі будують житло для мокшей з Белгорода! Це їх не турбує! Південь вже реально здали орді??!!
Залишилось ще Адессу здати, потім створити ще пару міністерств з відновлення!
Дякуємо виборцям ЗЕ!.
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18.06.2024 20:11 Відповісти
В Німеччині в свій час працювало, тому варто і у нас спробувати, дивлячись на Німеччину передова країна
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19.06.2024 13:14 Відповісти

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