Держпідприємство "Ліси України" купило ще 50 новеньких автівок за 45 мільйонів

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" 4 червня уклало угоду з ТОВ "Полісся Моторс Груп" про закупівлю 50 легкових автомобілів Renault Duster Life 1,5D за 44,55 млн гривень.

Про це свідчать дані у системі державних закупівель ProZorro, звернули увагу Українські новини.

Замовник має отримати автівки до 30 листопада.

Ціна одного автомобіля становить 890,9 тис. гривень (з ПДВ).

Детальніше про закупівлі "Лісів України" читайте у матеріалі: Бензин, автівки і лісові дороги: На що витрачає гроші держпідприємство "Ліси України"

Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Ліси України" є правонаступником низки спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств ("лісгоспів"). Держпідприємство складається з центрального апарату, 9 регіональних офісів з 148 філіями, до складу яких входить 1 451 лісництво. В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.