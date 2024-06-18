БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 976 23

Держпідприємство "Ліси України" купило ще 50 новеньких автівок за 45 мільйонів

renault,duster

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" 4 червня уклало угоду з ТОВ "Полісся Моторс Груп" про закупівлю 50 легкових автомобілів Renault Duster Life 1,5D за 44,55 млн гривень.

Про це свідчать дані у системі державних закупівель ProZorro, звернули увагу Українські новини.

Замовник має отримати автівки до 30 листопада.

Ціна одного автомобіля становить 890,9 тис. гривень (з ПДВ).

Детальніше про закупівлі "Лісів України" читайте у матеріалі: Бензин, автівки і лісові дороги: На що витрачає гроші держпідприємство "Ліси України"  

Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Ліси України" є правонаступником низки спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств ("лісгоспів"). Держпідприємство складається з центрального апарату, 9 регіональних офісів з 148 філіями, до складу яких входить 1 451 лісництво. В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду. 

Автор: 

тендер (2164) Prozorro (1751) закупівлі (2618) Ліси України (22)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+11
Все правильно ,їм потрібніше!?А на фронт ,хай "холопи" скинуться!Коли цей "піздєц"закінчиться!! ????
показати весь коментар
18.06.2024 19:28
+7
ви такі кумедні!
у чиновників, майна на мільярди.
як це утримувати?
ще й губата жаба коханка, вимагає шубу і мальдіви.
чи ви, з якого переляки вирішили, що в їхньому житті, щось змінилося?
показати весь коментар
18.06.2024 19:22
+3
Так зручніше буде пересуватись простим лісникам між дерев!
показати весь коментар
18.06.2024 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так дрова зараз в ціні. На тому і заробляють.
показати весь коментар
18.06.2024 19:20 Відповісти
Пенсіонеру щоб купити машину дров,10000 гривень.😱
показати весь коментар
19.06.2024 07:41 Відповісти
Готують хлопцям на передок?
показати весь коментар
18.06.2024 19:20 Відповісти
ви такі кумедні!
у чиновників, майна на мільярди.
як це утримувати?
ще й губата жаба коханка, вимагає шубу і мальдіви.
чи ви, з якого переляки вирішили, що в їхньому житті, щось змінилося?
показати весь коментар
18.06.2024 19:22 Відповісти
Генеральний директор ДП «Ліси України» Болоховець Юрій Віталійович
показати весь коментар
18.06.2024 19:26 Відповісти
Все правильно ,їм потрібніше!?А на фронт ,хай "холопи" скинуться!Коли цей "піздєц"закінчиться!! ????
показати весь коментар
18.06.2024 19:28 Відповісти
Судячи по всьому, ніколи.
показати весь коментар
18.06.2024 20:34 Відповісти
А що їм робити у них рехворма. Немає лісгоспів, немає обласних об'єднань. Залишилося незрозуміло що. Понастворювали національні парки без фінансування.
показати весь коментар
18.06.2024 19:29 Відповісти
А на мотоциклі К-750 впадло свої сраку панам лісничим по обходам товкти, панами себе відчули, то це відчуття можна дуже швидко ліквідувати, в українців є досвід палити приміщення обласних управлінь СБУ, то спалити яку-небудь контору сраного лісництва - це взагалі не проблема 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
18.06.2024 19:30 Відповісти
Який мотоцикл? А пішечком обійти угіддя , щоб почути де бракон'єри шелестять ...... правда забувся , це ж щоб швидше від тих бракон'єрів гроші отримати ((
показати весь коментар
18.06.2024 19:34 Відповісти
Так зручніше буде пересуватись простим лісникам між дерев!
показати весь коментар
18.06.2024 19:31 Відповісти
Телефони купували. Тепер курва автівки..
Пиляють ліс.
показати весь коментар
18.06.2024 19:37 Відповісти
Незалежно від того, як закінчиться війна, цю країну вже ніщо не врятує. Її фактично знищено зсередини.
показати весь коментар
18.06.2024 19:44 Відповісти
Не думаю, вернутся воины, и припомнят все и всем
показати весь коментар
18.06.2024 19:57 Відповісти
іди на хєр
показати весь коментар
18.06.2024 22:00 Відповісти
Ну а ****, деребанить деребан...
показати весь коментар
18.06.2024 19:45 Відповісти
Про що казати, якщо навіть для створення фортифікацій такі місцеві зелені божки і царі ,навіть ні одного екскаватора не виділили поки не заплатили хз скільки грошей.
показати весь коментар
18.06.2024 19:46 Відповісти
Одни на дорогах наживаются, иные на строительстве, а эти решили,что машины сейчас необходимы. Ещё скажут, что мы дрон купили, а это на сдачу дали. Как раньше в Афганистане поговорка была, среди парт элиты - дураки навоюются, а умный наживается. Вот, похоже мы дураки. Но думаю не на долго.
показати весь коментар
18.06.2024 19:55 Відповісти
ну а шо? сємєна на мільярд дерев треба ж якось возить.
показати весь коментар
18.06.2024 20:36 Відповісти
...а на потреби ЗСУ ???
показати весь коментар
18.06.2024 20:37 Відповісти
Чим менше лісів, тим більше автівок у тих хто їх охороняє.
показати весь коментар
18.06.2024 21:17 Відповісти
Можна ще на кожній автівці зробити напис "хто донатить-той лох" .
показати весь коментар
18.06.2024 23:42 Відповісти
А коштів на ЗСУ катастрофічно не вистачає.
показати весь коментар
19.06.2024 08:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 