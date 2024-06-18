Держпідприємство "Ліси України" купило ще 50 новеньких автівок за 45 мільйонів
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" 4 червня уклало угоду з ТОВ "Полісся Моторс Груп" про закупівлю 50 легкових автомобілів Renault Duster Life 1,5D за 44,55 млн гривень.
Про це свідчать дані у системі державних закупівель ProZorro, звернули увагу Українські новини.
Замовник має отримати автівки до 30 листопада.
Ціна одного автомобіля становить 890,9 тис. гривень (з ПДВ).
Детальніше про закупівлі "Лісів України" читайте у матеріалі: Бензин, автівки і лісові дороги: На що витрачає гроші держпідприємство "Ліси України"
Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Ліси України" є правонаступником низки спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств ("лісгоспів"). Держпідприємство складається з центрального апарату, 9 регіональних офісів з 148 філіями, до складу яких входить 1 451 лісництво. В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
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у чиновників, майна на мільярди.
як це утримувати?
ще й губата жаба коханка, вимагає шубу і мальдіви.
чи ви, з якого переляки вирішили, що в їхньому житті, щось змінилося?
Пиляють ліс.