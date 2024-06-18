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Новини
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Кабмін дозволив видавати пільгові кредити на будівництво малих електростанцій. Можна позичити до 150 мільйонів

електростанція

Кабінет Міністрів розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", дозволивши підприємцям залучати пільгові кредити на придбання та встановлення електрогенераційних установкок, які працюють на газі.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 18 червня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень, а строк кредитування становить до 10 років.

"В уряді сподіваються, що за умови лібералізації грошово-кредитної політики НБУ та збільшення обсягів кредитування цієї галузі, підприємства зможуть швидко збільшити власне виробництво електроенергії, і, як наслідок, більш активно розвиватиметься ринок малої розподіленої генерації", – зазначають у Мінекономіки.

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Як повідомлялося, програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Автор: 

Кабмін (7763) кредит (3292) Мінекономрозвитку (2007) електроенергія (4256) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+6
1кВт сонячних панелей взимку генерує від ~0.1кВт при хмарах до ~1.2кВт при ясному сонці.. досить нормально, якщо не "гріти басейни", а електрики нема ніякої..
зи першу панель придбав років 15 тому, відтоді тільки добавляю помалу, за можливості, якої зараз геть не маю, бо хтось, "дуже розумний" приколовся у 2019му..
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18.06.2024 18:26
+3
Вибачаюсь. В минулому році поставив 30 квт., (підпр.-во). Не в мережу тварюкам. Все собі.Без накопичувачів.Ну що. 25 %. Все б нічого.Порівняв з минулим роком і....ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ тарифів на оті 75% вже переплачую з травня. Тобто - спожив з мережі менше на 14 тис.квт(!), а сплатив за добране з мережі більше.Ото така муйня. Як вихід - накопичувачі.По моїм амперам - 6 млн.грн. Так що про окупаємість можна забути. Кредити - це хлам.
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18.06.2024 18:34
+2
За ті гроші, що виділяють, можна було б і на кожну квартиру зарядну станцію та сонячні батареї на балкон. У 1.500$ прийнятний варіант би був. На роки 3 безвідсотковий кредит. Зрозуміло що всі проблеми не вирішив, але все-таки вже щось

Замість того, щоб мільярди відмивати на неіснуючих захистах уже неіснуючих ТЕЦ і станцій
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18.06.2024 18:12
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За ті гроші, що виділяють, можна було б і на кожну квартиру зарядну станцію та сонячні батареї на балкон. У 1.500$ прийнятний варіант би був. На роки 3 безвідсотковий кредит. Зрозуміло що всі проблеми не вирішив, але все-таки вже щось

Замість того, щоб мільярди відмивати на неіснуючих захистах уже неіснуючих ТЕЦ і станцій
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18.06.2024 18:12 Відповісти
до сраки ти прикладеш ту сонячну батарею взимку, сонцесяйний ти наш !
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18.06.2024 18:13 Відповісти
Принаймні телефон зарядити за повного блекауту точно вистачить. Я ж не кажу, що це повністю замінить, основне підживлення з мережі буде, але ось доповнити - добре доповнить. І найголовніше, що це можна робити просто зараз і не потрібно ніяких узгоджень, комітетів та іншого
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18.06.2024 18:17 Відповісти
ото й не кажи !
сядь-полеж !
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18.06.2024 18:27 Відповісти
ти ще не стикався з НКРЕКП, життя не вистачить щоб щось зробити, так все зарегульовано, або тупо на морозі, щоб ти нічого не міг зробити, все тільки для охмєдкі і йому подібних.
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18.06.2024 22:21 Відповісти
1кВт сонячних панелей взимку генерує від ~0.1кВт при хмарах до ~1.2кВт при ясному сонці.. досить нормально, якщо не "гріти басейни", а електрики нема ніякої..
зи першу панель придбав років 15 тому, відтоді тільки добавляю помалу, за можливості, якої зараз геть не маю, бо хтось, "дуже розумний" приколовся у 2019му..
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18.06.2024 18:26 Відповісти
вибачте, я повний чайник в ГОЕЛРО.
якої площі треба панель із виходом бодай 0,5 Кв взимку ?
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18.06.2024 18:30 Відповісти
Тріна-солар, 2-х стороння, 645 вт. Взимку, всього за день 400 вт вихід буде
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18.06.2024 18:37 Відповісти
площа 2.2 на 1.4 ...
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18.06.2024 18:38 Відповісти
Вибачаюсь. В минулому році поставив 30 квт., (підпр.-во). Не в мережу тварюкам. Все собі.Без накопичувачів.Ну що. 25 %. Все б нічого.Порівняв з минулим роком і....ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ тарифів на оті 75% вже переплачую з травня. Тобто - спожив з мережі менше на 14 тис.квт(!), а сплатив за добране з мережі більше.Ото така муйня. Як вихід - накопичувачі.По моїм амперам - 6 млн.грн. Так що про окупаємість можна забути. Кредити - це хлам.
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18.06.2024 18:34 Відповісти
динамічність ЗЄльоних шмиркаля вражає - я навіть виглянув з вікна, чи не падає вже сніг...
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18.06.2024 18:15 Відповісти
головне, що б була вода.
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18.06.2024 18:26 Відповісти
вода в батареях на морозі це буде круто....
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18.06.2024 18:31 Відповісти
батареї, можна гріти газовими обігрівачами. і тепло, і супчик модна наварити.
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18.06.2024 18:33 Відповісти
Велике мале електрососівництво для зручних ручних Зе своїх, замість максимального розосередження сонячної мікромікроелектрогенерації "у кожну хату"...
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18.06.2024 18:18 Відповісти
тобто, створювати конкуренцію ахметову?
взяв кредит на 150 млн. щось там побудував, а далі що?
як віддавати?
моделюємо:
село скинулось. збудувало малу електростанцію. до неї ще потрібно: дроти, стовпи, підстанції, трансформатори, офіс, бухгалтерія, керуючий, обслуговування, комплектуючі.
далі, який тариф? бажано, що б менше ніж у ахметова, а ще ж потрібно кредит віддавати.
добре, якось утрясли, але ж треба охороняти цю красу, бо ахметов ріс на донбасі. конкуренти йому не потрібні.
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18.06.2024 18:24 Відповісти
на виході з ЗЄльоними крадіями не буде нічого !!!

Ахметка, хоч і павук, але глитай-власник
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18.06.2024 18:32 Відповісти
Толк з тих кредитів,якщо не має ринку і встановлена штучна монополія?Жоден притомний інвестор не владе кошти в енергетику при таких розкладах.
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18.06.2024 18:57 Відповісти
Мабуть не доходить. Що як тільки закінчиться транзит до угрів - розібьють всю систему газосховищ. Репетиція по Стрию вже була.
Чи знову - подайте недолуглим на " Петріот".
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18.06.2024 19:26 Відповісти
ну все!!!!!
доленосне рішення для народа...
зараз шофер, муляр, скотник, двірник, покинуть свою роботу та стануть в чергу за 150 лямами....
а може цей кредит для своїх???
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18.06.2024 23:08 Відповісти
Закон об отоплении в Германии с 2024 года

Содержание закона относится к существующим зданиям.
Замене подлежат газовые и масляные отопительные системы и котлы, возраст которых превышает 30 лет. Исключение составляют конденсационные и низкотемпературные котлы
Водопроводные трубы (трубы отопления и горячего водоснабжения) должны быть изолированы, особенно в не отапливаемых помещениях (обратите внимание на минимальную толщину изоляционного слоя).
Потолок верхнего этажа должен быть утеплен, если чердак не отапливаемый.
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19.06.2024 07:57 Відповісти
Однако переход на тепловые насосы в ФРГ оказался не столь экономически привлекателен, как его себе представляло правительство. По данным Федерального союза немецкой отопительной промышленности (BDH), тепловые насосы продаются медленно: в первом квартале было реализовано около 46.000 единиц. По имеющимся данным, в апреле тенденция продолжила снижение. Федеральное правительство фактически планировало продать 500.000 тепловых насосов за весь год.
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19.06.2024 08:03 Відповісти

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