Кабмін дозволив видавати пільгові кредити на будівництво малих електростанцій. Можна позичити до 150 мільйонів
Кабінет Міністрів розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", дозволивши підприємцям залучати пільгові кредити на придбання та встановлення електрогенераційних установкок, які працюють на газі.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 18 червня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.
Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень, а строк кредитування становить до 10 років.
"В уряді сподіваються, що за умови лібералізації грошово-кредитної політики НБУ та збільшення обсягів кредитування цієї галузі, підприємства зможуть швидко збільшити власне виробництво електроенергії, і, як наслідок, більш активно розвиватиметься ринок малої розподіленої генерації", – зазначають у Мінекономіки.
Як повідомлялося, програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.
Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
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Замість того, щоб мільярди відмивати на неіснуючих захистах уже неіснуючих ТЕЦ і станцій
сядь-полеж !
зи першу панель придбав років 15 тому, відтоді тільки добавляю помалу, за можливості, якої зараз геть не маю, бо хтось, "дуже розумний" приколовся у 2019му..
якої площі треба панель із виходом бодай 0,5 Кв взимку ?
взяв кредит на 150 млн. щось там побудував, а далі що?
як віддавати?
моделюємо:
село скинулось. збудувало малу електростанцію. до неї ще потрібно: дроти, стовпи, підстанції, трансформатори, офіс, бухгалтерія, керуючий, обслуговування, комплектуючі.
далі, який тариф? бажано, що б менше ніж у ахметова, а ще ж потрібно кредит віддавати.
добре, якось утрясли, але ж треба охороняти цю красу, бо ахметов ріс на донбасі. конкуренти йому не потрібні.
Ахметка, хоч і павук, але глитай-власник
Чи знову - подайте недолуглим на " Петріот".
доленосне рішення для народа...
зараз шофер, муляр, скотник, двірник, покинуть свою роботу та стануть в чергу за 150 лямами....
а може цей кредит для своїх???
Содержание закона относится к существующим зданиям.
Замене подлежат газовые и масляные отопительные системы и котлы, возраст которых превышает 30 лет. Исключение составляют конденсационные и низкотемпературные котлы
Водопроводные трубы (трубы отопления и горячего водоснабжения) должны быть изолированы, особенно в не отапливаемых помещениях (обратите внимание на минимальную толщину изоляционного слоя).
Потолок верхнего этажа должен быть утеплен, если чердак не отапливаемый.