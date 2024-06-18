"Енергоатом" оцінив збитки через окупацію Запорізької АЕС росіянами у 210 мільярдів

Прямі збитки "Енергоатома" через окупацію Запорізької атомної електростанції станом не червень 2024 року перевищили 210 млрд грн.

Про це заявив в.о. голови правління компанії Петро Котін, передає Укрінформ.

"Прямих збитків за перший тиждень їх перебування там 35 млрд грн. На сьогодні ми вже втратили понад 210 млрд грн через те, що Запорізька АЕС не працює", – сказав Котін.

При цьому "Енергоатом" не підрахував збитки через вимушене переміщення працівників Запорізької АЕС на підконтрольну уряду України територію.

За словами Котіна, щомісяця через простій Запорізької АЕС "Енергоатом" втрачає близько 6 млрд грн.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що на повний перезапуск всіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції після повернення її під контроль України знадобляться роки.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підпсала контракти з окупантами.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 тис. із 11 тис. українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.

5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", російські окупанти вимагали від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Запорізька АЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.