Відключення світла застосовуватимуть усю наступну добу, – "Укренерго"

Завтра, 19 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду", – пояснили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

У вівторок, 18 червня, графіки відключень електроенергії не застосовувалися до 15:00. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень будуть діяти знову.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.

До того генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу.