Відключення світла застосовуватимуть усю наступну добу, – "Укренерго"
Завтра, 19 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду", – пояснили в компанії.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
У вівторок, 18 червня, графіки відключень електроенергії не застосовувалися до 15:00. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень будуть діяти знову.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.
До того генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу.
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вона зайва!!!
відключаємо населення та підприємства бо....
енергії дефіцит!!!!
це ****, ллється з однієї морди-ліца,
з влади!!!
як ще досі за цих уїбанів є 50-60%?????
у них, всі на фронт без закону про війну
продаємо надлишки бо самим не вистачає
спустошуємо склади з медзахистом щоб поповнити в рази дорожче
ставимо уїбанів в керівництво для ефективного керування!!!!!
вони, суки, гроші не пробували закопувати щоб осінню зібрати в 4-5 разів більше????
Так шо розстрілюй саботажників вже зараз, не чекай стану війни!
Так що, тези про "неефективність антикорупційних заходів" (в т.ч. смертної кари за розкрадання в особливо великих розмірах) - то є відверте лукавство.
Мета якого полягає в тому, аби нав'язати українцям думку, що, мовляв, з корупцією боротися - "марна справа", "не треба", "владоможці хороші, а то просто народ у нас поганий", і що, мовляв, "притягати владоможців до жорсткої відповідальності за корупцію не треба".
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=17.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)