БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 604 17

Відключення світла застосовуватимуть усю наступну добу, – "Укренерго"

Частина Сум залишилася без світла та води

Завтра, 19 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду", – пояснили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

У вівторок, 18 червня, графіки відключень електроенергії не застосовувалися до 15:00. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень будуть діяти знову.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.

До того генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу.

Автор: 

електроенергія (4256) Укренерго (2004) відключення світла (600)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Как же вы уже за@#%ли
показати весь коментар
18.06.2024 18:44
+6
Вони скажуть ,що в нас низькі ,тарифи ,треба підняти до 10 гривень ,ми ж йдемо до ЄС , тому і тарифи повинні бути такі як в ЄС, а за розміри пенсій і зарплат і за субсидії не питайте ,бо то все популізм і російське ІПСО ,а держава в нас не патріоналістична.
показати весь коментар
18.06.2024 19:00
+5
продаємо надлишкову енергію бо....
вона зайва!!!
відключаємо населення та підприємства бо....
енергії дефіцит!!!!
це ****, ллється з однієї морди-ліца,
з влади!!!
як ще досі за цих уїбанів є 50-60%?????
у них, всі на фронт без закону про війну
продаємо надлишки бо самим не вистачає
спустошуємо склади з медзахистом щоб поповнити в рази дорожче
ставимо уїбанів в керівництво для ефективного керування!!!!!
вони, суки, гроші не пробували закопувати щоб осінню зібрати в 4-5 разів більше????
показати весь коментар
18.06.2024 19:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как же вы уже за@#%ли
показати весь коментар
18.06.2024 18:44 Відповісти
продаємо надлишкову енергію бо....
вона зайва!!!
відключаємо населення та підприємства бо....
енергії дефіцит!!!!
це ****, ллється з однієї морди-ліца,
з влади!!!
як ще досі за цих уїбанів є 50-60%?????
у них, всі на фронт без закону про війну
продаємо надлишки бо самим не вистачає
спустошуємо склади з медзахистом щоб поповнити в рази дорожче
ставимо уїбанів в керівництво для ефективного керування!!!!!
вони, суки, гроші не пробували закопувати щоб осінню зібрати в 4-5 разів більше????
показати весь коментар
18.06.2024 19:55 Відповісти
З брехунами якось треба боротися.А чи не перевірити керівництво Укренерго на детекторі брехні? Вони вже знають яка буде погода, яка буде ясність для сонячних батарей, що аж страшно жити стає людям від такого бидла.
показати весь коментар
18.06.2024 18:49 Відповісти
Вони скажуть ,що в нас низькі ,тарифи ,треба підняти до 10 гривень ,ми ж йдемо до ЄС , тому і тарифи повинні бути такі як в ЄС, а за розміри пенсій і зарплат і за субсидії не питайте ,бо то все популізм і російське ІПСО ,а держава в нас не патріоналістична.
показати весь коментар
18.06.2024 19:00 Відповісти
Я би їх розстріляв перед строем бо вони саботажники і ті що сіють паніку серед населення. Потрібен стан війни і свій трибунал і ввести вищу міру покарання-розстріл.
показати весь коментар
18.06.2024 19:00 Відповісти
Ну то тебе першого і розстріляють Чи ти думаєш з за стану війни якісь нові люди на всіх рівнях візьмуться? Всі ті самі
Так шо розстрілюй саботажників вже зараз, не чекай стану війни!
показати весь коментар
19.06.2024 01:48 Відповісти
Україну спасуть розстріли і шибениці для зрадників і агентів ФСБ та корупціонерів.
показати весь коментар
18.06.2024 19:02 Відповісти
Китай не спасають покарання корупціонерів. Все одно гребуть.
показати весь коментар
18.06.2024 20:24 Відповісти
Бо в Китаї розстрілюють не за корупцію, а за те, що випав із довіри керівництва партії, тобто політично неугодних. Це такий же пропагандонський міф жовтопиких, як і у кацапів про "дамбілі бамбас". Вірити цьому - себе не поважати.
показати весь коментар
19.06.2024 00:19 Відповісти
Гребти, може й гребуть. Але, якби не розстрілювали, то й корупція в Китаї була б в тисячі разів більшою, і того Китаю, що ми знаємо просто б не було, з його економічним розвитком, інфраструктурними проектами і т.д.
Так що, тези про "неефективність антикорупційних заходів" (в т.ч. смертної кари за розкрадання в особливо великих розмірах) - то є відверте лукавство.
Мета якого полягає в тому, аби нав'язати українцям думку, що, мовляв, з корупцією боротися - "марна справа", "не треба", "владоможці хороші, а то просто народ у нас поганий", і що, мовляв, "притягати владоможців до жорсткої відповідальності за корупцію не треба".
показати весь коментар
19.06.2024 11:08 Відповісти
Тільки гуцул Юзьо з барткою цюкнув би цих потвор в тімячко і є справедливим народним судом для цієї влади зрадників і мародерів.
показати весь коментар
18.06.2024 19:06 Відповісти
вчера 4 Гвт на Румынию улетело
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=17.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
показати весь коментар
18.06.2024 19:19 Відповісти
і таке постійно !!! а ви українці сидіть без світла !!!

показати весь коментар
18.06.2024 20:09 Відповісти
Не ГВт, а ГВт*годин за добу, якщо вже на те пішло. Де Ви це взяли?
показати весь коментар
18.06.2024 20:26 Відповісти
Хто ввімкне праску - відправить до тцк, а хто чайника - розстрілять
показати весь коментар
18.06.2024 20:08 Відповісти
*Чайника* розстріляти обов'язково.
показати весь коментар
18.06.2024 20:27 Відповісти
Гандони
показати весь коментар
18.06.2024 21:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 