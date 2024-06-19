Німеччина за програмою інтеграції на ринку праці надала роботу лише 33 тисячам українців. Це вшестеро менше запланованого

Німеччина завдяки запущеній владою програмі прискореної інтеграції на ринку праці (Jobturbo) працевлаштувала лише близько 33 тис. біженців із України, що значно менше, ніж планувалося.

Про це пише газета Passauer Neue Presse із посиланням на дані Федерального агентства з праці, передає LIGA.net.

Програма Jobturbo була запушена міністром праці Німеччини Губертус Гайль восени 2023 року. Вона покликана якнайшвидше інтегрувати на ринку праці Німеччини мігрантів, котрі і мають шанси на отримання притулку в країні. Тоді німецький уряд планував працевлаштувати завдяки цій програмі близько 400 тис. людей, зокрема 200 тис. українців.

"Із листопада до кінця травня в рамках Jobturbo вдалося інтегрувати на ринку праці 32 794 українських біженців, які розпочали роботу чи профнавчання", – пише німецьке видання.

За даними Федерального агентства з праці, на середину березня серед українських біженців у Німеччині працює лише кожен четвертий.

Із 1,17 млн ​​українських біженців, які перебувають у Німеччині, працездатними були майже 530 тис.

Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5%, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званому Minijobs – мініроботах.

У лютому цього року повідомлялося, що в Німеччині мають роботу 25,2% українців, які виїхали через війну. При цьому в Данії 78% українців знайшли роботу, у Чехії працюють 66%, у Польщі – 65%, у Швеції та Великій Британії – 56%, у Нідерландах – 50%.

Однією з причин таких низьких показників у Німеччині є зависока кваліфікація українців, іншою – високий рівень соціальних виплат. Крім того, покриваються житло та додаткові витрати.