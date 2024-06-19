Туреччина обмежила рух протокою Дарданелли через лісову пожежу

Транзит суден у протоці Дарданелли на північному заході Туреччини 18 червня був призупинений через лісову пожежу неподалік.

Як пише AFP, пожежа почалася вчора у провінції Чанаккале зі спалювання стерні, після чого вогонь перекинувся на ліс, передає Європейська правда.

Вогонь намагаються затушити дев'ять літаків з водою, шість вертольотів і понад 360 пожежників.

Через поширення полум'я рятувальники евакуювали село в районі міста Еджеабат.

Через кілька годин після початку пожежі берегова охорона Туреччини оголосила, що морський рух "тимчасово призупинено в напрямку з півночі на південь".

Протока Дарданелли об'єднує Мармурове та Егейське моря та є природним кордоном між Європою та Азією. Вона – ключовий водний шлях для суден, що прямують між Середземним і Чорним морями на південь від Стамбула. Торік протоку перетнули майже 45 тисяч суден.