Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів

Американська оборонна корпорація Northrop Grumman планує створити в Україні виробництво боєприпасів середніх калібрів.

Як пише Breaking Defense, про це офіційно повідомили під час міжнародної виставки Eurosatory 2024 у Парижі, передає профільне видання Defencse Express.

Зазначається, що відповідний намір є результатом урядового проєкту з державним фінансуванням з боку України та погодженням з боку уряду США.

Середні калібри є стандартними для багатьох бойових машин та зенітних антидронових систем. Ці снаряди можуть виготовлятися у різних варіантах: бронебійні, осколково-фугасні, з програмовним підривом тощо.

У компанії також повідомили про плани розширитись з виробництва середніх калібрів й реалізувати виробництво танкових, та 155-мм артилерійських боєприпасів. Було також згадано, що український уряд зараз загалом інвестує $2 млрд у оборонну промисловість, що і стало ключовим фактором для Northrop Grumman.

У Northrop Grumman відмовилися від інших коментарів та уточнень, тож про орієнтовну дату початку виробництва невідомо.

Northrop Grumman є третьою у світі компанією за оборонним доходом, який становить близько $32,5 млрд на рік.

