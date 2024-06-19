В Україні зберігається помітний дефіцит валюти, – Нацбанк

В Україні залишається помітний дефіцит валюти, Національний банк є ключовим учасником ринку, компенсуючи дефіцит з резервів.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність за червень 2024 року.

Зазначається, що з жовтня 2023 року Нацбанк перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що супроводжувалося низкою валютних послаблень. Разом ці рішення дещо пожвавили ринок та збільшили його ліквідність.

"Однак помітний дефіцит валюти зберігається. НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, а його інтервенції – основним балансуючим механізмом. НБУ й надалі компенсуватиме

структурний дефіцит валюти на ринку", – йдеться у звіті.

Водночас подальше надходження міжнародної допомоги та накопичений обсяг міжнародних резервів надають Нацбанку необхідний запас міцності, щоб зберігати активну присутність на валютному ринку та мінімізувати надмірну його волатильність, додає регулятор.

Як повідомлялося, минулого тижня Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $900 мільйонів за тиждень