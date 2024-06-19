БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні зберігається помітний дефіцит валюти, – Нацбанк

В Україні залишається помітний дефіцит валюти, Національний банк є ключовим учасником ринку, компенсуючи дефіцит з резервів.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність за червень 2024 року.

Зазначається, що з жовтня 2023 року Нацбанк перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що супроводжувалося низкою валютних послаблень. Разом ці рішення дещо пожвавили ринок та збільшили його ліквідність.

"Однак помітний дефіцит валюти зберігається. НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, а його інтервенції – основним балансуючим механізмом. НБУ й надалі компенсуватиме

структурний дефіцит валюти на ринку", – йдеться у звіті.

Водночас подальше надходження міжнародної допомоги та накопичений обсяг міжнародних резервів надають Нацбанку необхідний запас міцності, щоб зберігати активну присутність на валютному ринку та мінімізувати надмірну його волатильність, додає регулятор.

Як повідомлялося, минулого тижня Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $900 мільйонів за тиждень

Ну, як завжди - дружно поржали з Роісі і сіли у те ж лайно але самі і з гордо піднятою головою.
19.06.2024 12:54 Відповісти
Так він завжди буде,дефіцит валюти,поки є 5-ть "найефективніших",вони ж не в гривнях виводять награбоване в офшори.
19.06.2024 12:57 Відповісти
красти треба перестати...

Хоча, таке побажання не для зедебільної влади ЕрЗе. Вони не зрозуміють суті. Бо їм треба прибарахлитись...
19.06.2024 13:03 Відповісти
в Україну закачують мільярди дол. евро а в країні дифіцит валюти в пустелі дифіцит піску
19.06.2024 15:21 Відповісти
ОПа вже все вивезла?
