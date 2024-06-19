БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні штрафуватимуть за образливі повідомлення сексуального характеру в інтернеті. Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративні порушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції, ухвалений парламентом 22 травня.

Відповідний законопроєкт №8329 голова держави підписав 17 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до закону, за принизливі повідомлення сексуального характеру в месенджери можна отримати штраф. Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено новими статтями:

  • стаття 173-6 – вчинення насильства за ознакою статі;
  • стаття 173-7 – сексуальні домагання з використанням електронних комунікацій;
  • стаття 173-8 – невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування в разі винесення такого припису.

Як пояснює "Судово-юридична газета", стаття 173-7 КУпАП про сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, – тягне за собою штраф від 1 360 до 2 720 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або так звана Стамбульська конвенція, – міжнародна угода Ради Європи проти насильства стосовно жінок та насильства в сім'ї.

+21
Ні. Це констатація факту.
показати весь коментар
19.06.2024 13:18 Відповісти
+19
А якщо приміром хтось назве сонцесяйного лідорасом - це сексуальна образа чи ні?
показати весь коментар
19.06.2024 13:05 Відповісти
+18
Себе оберігає з Єрмаком?
показати весь коментар
19.06.2024 13:05 Відповісти
З вас 1360 грв. ...
показати весь коментар
19.06.2024 13:07 Відповісти
Лiдор-*****!
показати весь коментар
19.06.2024 13:20 Відповісти
Цікаво, а посилання бубочки у відомому напрямку це образливе повідомлення сексуального характеру?
показати весь коментар
19.06.2024 16:45 Відповісти
Тобі ж мабуть подобається коли пишуть образи та домагання твоїй матері, сестрі, дочці, в т.ч. неповнолітній?
показати весь коментар
19.06.2024 13:21 Відповісти
Моя мама в інтернеті коменти не пише. А дітей я навчу відрізняти реальні домагання від інтернет-срачів.
показати весь коментар
19.06.2024 13:24 Відповісти
таке собі пояснення
показати весь коментар
19.06.2024 13:32 Відповісти
більшість охлосу так далеко не замислюється
озвучується перша ж реакція, що прийшла на думку
показати весь коментар
19.06.2024 13:33 Відповісти
Хто це там твою матір домагається, а ну розкажи нам🤣
показати весь коментар
19.06.2024 13:49 Відповісти
ну види дешевих морських рибов до 10 грн. взагалі не в ходять в перелік оскор ******* персон ))
показати весь коментар
19.06.2024 13:00 Відповісти
Есть еще нехорошее слово членкЫня, пилотка и тд
показати весь коментар
19.06.2024 13:22 Відповісти
сосни корабєльниє, з губами пісєчками - тоже в слова нєхарошіє, ругатєльниє, будуть заносить ))
показати весь коментар
19.06.2024 13:32 Відповісти
Виключення э? Чи мене за "УЙЛО" оштрафують?
показати весь коментар
19.06.2024 13:01 Відповісти
Уявляю як арештовуватимуть повний стадіон футбольних фанатів . !!
показати весь коментар
19.06.2024 13:11 Відповісти
І всі поліцейські відділення, скопом.
показати весь коментар
19.06.2024 14:34 Відповісти
Будь який мат є гетероспрямованою агресією. Не матиме ніякого сенсу введення цих законів без обмеження публічного застосування матююччя в суспільному просторі.
показати весь коментар
19.06.2024 13:02 Відповісти
Тим більше, що матюки мають касабське походження. Українцям, як що вже свербить, то лаятись українською. 😉
показати весь коментар
19.06.2024 13:21 Відповісти
не мають. це косабський міф.
показати весь коментар
19.06.2024 13:25 Відповісти
А яке походження мають російські матюки?
показати весь коментар
19.06.2024 13:45 Відповісти
Доведи, що матюкі російські!
показати весь коментар
19.06.2024 13:51 Відповісти
руське (староукраїнське)
показати весь коментар
19.06.2024 13:56 Відповісти
Бо цими матюками матюкаються лише росіяни та там куди проникла російська мова. То яке, по твоєму походження мають ці матюки?
показати весь коментар
19.06.2024 14:03 Відповісти
Матюкаються всі і всюди. Не вигадуй
показати весь коментар
19.06.2024 14:05 Відповісти
Всі і всюди матюкаються російськими матюками? Ти мабуть з тих, хто вважає, що кацапи вкрали в нас нашу рідну російську мову з матюками включно.
показати весь коментар
19.06.2024 14:11 Відповісти
Кацапи провели дослідження і виявили, що матюки якими вони лаються та вважали своїми не мають кацапського походження, ось так от.
показати весь коментар
19.06.2024 15:17 Відповісти
І самі кацапи не мають кацапського походження.
показати весь коментар
19.06.2024 15:32 Відповісти
Як би ти не іронізував але кацапського етносу не існує. Не знаю нащо ти так хочеш приписати матюки кацапам але матюки присутні в слов'янських мовах, хочеш сказати, що кацапи навчили зі своєї штучної балачки?
показати весь коментар
19.06.2024 15:57 Відповісти
Кацап це той, хто говорить російською мовою.
показати весь коментар
19.06.2024 21:21 Відповісти
От, пся крев, курв тепер як пердолоти?
показати весь коментар
19.06.2024 13:33 Відповісти
не зрозумів, а як це українською ?
показати весь коментар
19.06.2024 14:37 Відповісти
Самі кацапи довели, що матюки якими вони лаються не являється їхніми, дотого ж у багатьох слов'янських мов присутні матюки, тому кацапська штучна балачка тут ні до чого.
показати весь коментар
19.06.2024 15:22 Відповісти
Десь читав що матюки кацапи перейняли в чукотських шаманів, оту абракадабру вони застосовували для підсилення свого шаманського ефекту. Може ті слова і не були матюками, але ж кацапи все споганять
показати весь коментар
19.06.2024 15:50 Відповісти
За чукотських шаманів не знаю, але є матюки які походять з тюрської мови.
показати весь коментар
19.06.2024 15:59 Відповісти
А якщо приміром хтось назве сонцесяйного лідорасом - це сексуальна образа чи ні?
показати весь коментар
19.06.2024 13:05 Відповісти
Ні. Це констатація факту.
показати весь коментар
19.06.2024 13:18 Відповісти
А це залежить в поганому сенсі слова ти це сказав, чи в хорошому.

якщо в зорошому, то оштрафують.
показати весь коментар
19.06.2024 13:53 Відповісти
Достовірні джерела стверджують, що у ліжку Зе тепер спить замість Ленки, Ермак.
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
Сповісти форум як справи будуть відбуватися щодо цього допису.
показати весь коментар
19.06.2024 15:50 Відповісти
Себе оберігає з Єрмаком?
показати весь коментар
19.06.2024 13:05 Відповісти
а це щоб ніхто глупості на президента і владу не писав ! на бідну Мар'янку скільки образ пишуть !
показати весь коментар
19.06.2024 13:07 Відповісти
Значит, теперь Вову нельзя называть так как пишут о нём в интернете, а по другому - игрой на пианино аннусом.
показати весь коментар
19.06.2024 13:10 Відповісти
***** він і в Африці - ***** . З пісні слів не викинеш .
Я б навпаки , штрафував би тих хто називає ***** - путіним .
показати весь коментар
19.06.2024 13:14 Відповісти
И правильно, почему Петя 1, мог москалей обозвать рАсиянами, а мы не можем восстановить исторической справедливость и переименовать Московию в ху...лостан. с правителем Ху..лом и подчинёнными Ху..лятами
показати весь коментар
19.06.2024 13:19 Відповісти
Соррі . Коментар до вас потрапив помилково .
Стосовно того що ви написали Зе і Єрмак це одне , це просто гівнюки , а от ***** - це зовсім інше . Це вбивця , це садист , уйобок і наймерзенніша потвора на світі ,, і називати його на прізвище - язик не повертається .
показати весь коментар
19.06.2024 13:28 Відповісти
Хіба він аННусом грав? Чи зараз в інеті орган, яким грав, вже так іменують?
показати весь коментар
19.06.2024 16:29 Відповісти
наступний закон про посягатєльство на царствующую пєрсону все як у кацапів
показати весь коментар
19.06.2024 13:14 Відповісти
Тобто якщо я когось назву депутастом, то це буде сексуальною образою?
показати весь коментар
19.06.2024 13:17 Відповісти
ю тач май тра-ла-ла
показати весь коментар
19.06.2024 13:19 Відповісти
То вже не "куRва", а піонєрка?
показати весь коментар
19.06.2024 13:49 Відповісти
Это сколько ухилянтов на брони получит работу,эксперты всякие,расследователи,айтишники,а в это время орда продолжает захватывать и наступать.
показати весь коментар
19.06.2024 13:20 Відповісти
- Ты за чьто 40 часов работ получил?
- Та член бабе на сайте знакомств скинул в личку
показати весь коментар
19.06.2024 13:23 Відповісти
За цим законом можна наїхати на будь кого. "Потерпілу" знайти не важко.
показати весь коментар
19.06.2024 13:47 Відповісти
Судді радісно потирають свої спітлілі ручки
показати весь коментар
19.06.2024 13:59 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
Тобто оцю всю зелену шоблу-й@блу пі#арасами вже не назвеш?
показати весь коментар
19.06.2024 14:23 Відповісти
Гоміками можна підорами ні.
показати весь коментар
19.06.2024 18:09 Відповісти
феминисток удовлетворили. Геев удовлетворили.
показати весь коментар
19.06.2024 14:25 Відповісти
А як тепер називати цю парочку ЛГБТ- Єрмак-Зеленський?Голубці,півні,пробиті?А якщо серйозно,то з Стамбульською конвенцією-це нічого не має спільного,звичайний диктаторський закон,скопійований з російського.
показати весь коментар
19.06.2024 14:26 Відповісти
За "зеленого підвараза" будуть штрафувати?
показати весь коментар
19.06.2024 15:08 Відповісти
Не повинні, бо це просто констатація факта!
показати весь коментар
19.06.2024 15:15 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 15:18 Відповісти
А за брехню та порожні обіцянки чиновників коли будуть штрафувати?!
Адже це теж образа , тільки цілого народу!!!
показати весь коментар
19.06.2024 15:44 Відповісти
Просто коли нормальні люди дивляться на фото, де дєрьмак на передньому плані перед президентами усіх країн і питають, що то за ***, дєрьмачина ображається дуже
показати весь коментар
19.06.2024 16:51 Відповісти
Хай викладе список як його тепер правильно називати. Елгебетеїстом?
показати весь коментар
19.06.2024 17:30 Відповісти
Елгебетерастом.
показати весь коментар
19.06.2024 17:49 Відповісти
Если фемка будет похабно шутить "про член" ее привлекут? Или это только в одну калитку дейсьвует, что б парней кошмарить а не хабалок и сильных_независимых
показати весь коментар
19.06.2024 17:34 Відповісти
Раз таке підписав то не все чисто в нього в статевому плані .
показати весь коментар
19.06.2024 18:06 Відповісти
Раніше просто було , сказав бл..ть, і все ясно. А тепер треба культурно -- матері твоїй, вова, ковіньку !!! Правда що таке те ковінька нам невідомо, але ж як гарно звучить...
показати весь коментар
19.06.2024 21:20 Відповісти

