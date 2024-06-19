В Україні штрафуватимуть за образливі повідомлення сексуального характеру в інтернеті. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративні порушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції, ухвалений парламентом 22 травня.

Відповідний законопроєкт №8329 голова держави підписав 17 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до закону, за принизливі повідомлення сексуального характеру в месенджери можна отримати штраф. Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено новими статтями:

стаття 173-6 – вчинення насильства за ознакою статі;

стаття 173-7 – сексуальні домагання з використанням електронних комунікацій;

стаття 173-8 – невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування в разі винесення такого припису.

Як пояснює "Судово-юридична газета", стаття 173-7 КУпАП про сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, – тягне за собою штраф від 1 360 до 2 720 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або так звана Стамбульська конвенція, – міжнародна угода Ради Європи проти насильства стосовно жінок та насильства в сім'ї.