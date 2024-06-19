АРМА виставить на аукціон квадроцикли та баггі Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готується до продажу квадроциклів та баггі, що належали екснардеепу-зраднику Віктору Медведчуку.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума у Telegram.

"АРМА продовжує реалізацію майна, злочинного набутого зрадником України Віктором Медведчуком. Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки Bombardier та баггі марки Traxter", – зазначила вона.

За її словами, у травні був проведений відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме ці транспортні засоби. Переможцем було обрано – ПП "Тендер Онлайн", з яким Нацагентство й уклало договір.

Наразі організатор закінчує оцінку квадроциклів та баггі, після якої відбудуться торги на порталі Прозорро.Продажі.

Як додала Дума, за п’ять місяців 2024 року АРМА забезпечило надходження до держбюджету 103,641 млн грн від реалізації арештованих активів.

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.