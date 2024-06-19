БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
АРМА виставить на аукціон квадроцикли та баггі Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готується до продажу квадроциклів та баггі, що належали екснардеепу-зраднику Віктору Медведчуку.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума у Telegram.

"АРМА продовжує реалізацію майна, злочинного набутого зрадником України Віктором Медведчуком. Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки Bombardier та баггі марки Traxter", – зазначила вона.

За її словами, у травні був проведений відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме ці транспортні засоби. Переможцем було обрано – ПП "Тендер Онлайн", з яким Нацагентство й уклало договір.

Наразі організатор закінчує оцінку квадроциклів та баггі, після якої відбудуться торги на порталі Прозорро.Продажі.

Квадрацикл Віктора Медведчука

Баггі Віктора Медведчука

Як додала Дума, за п’ять місяців 2024 року АРМА забезпечило надходження до держбюджету 103,641 млн грн від реалізації арештованих активів.

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Топ коментарі
+7
а передати то на ЗСУ? тупі дебіли
19.06.2024 14:17 Відповісти
+5
Це все на що спромоглася АРМА?
19.06.2024 13:33 Відповісти
+4
Ну не золотий же вагон виставляти на аукціон.
https://www.slidstvo.info/articles/zolotyj-vagon-medvedchuka/
19.06.2024 13:47 Відповісти
Такий вагон любому диктатору пригодиться. Так що зеленський його собі залишить.
19.06.2024 13:53 Відповісти
А где золото,нерухомисть,банковские счета,вычистили свои?
показати весь коментар
Дивно. А до цього для кого берегли баггі й квадроцикли?
А палац для кого бережете?
19.06.2024 13:55 Відповісти
а передати то на ЗСУ? тупі дебіли
19.06.2024 14:17 Відповісти
Только хотел написать. Но, по их логике лучше заработать, чем отдать в войска
19.06.2024 14:26 Відповісти
А навіщо ? Он Петро привезе та передасть у війська , та люди надонатять . А ще хлопці собі самі докупоять .
19.06.2024 15:17 Відповісти
Капля в море, остальное - например часть Медведчука в статутном капитале застройщика Энсо перекинули на бизнес партнера Ермака Колюбаева
19.06.2024 14:48 Відповісти
І це все??? А щось більше виставити очко жим-жим?
19.06.2024 15:39 Відповісти
Судя по всему Медведчук был бомжом, кстати по фото при аресте было видно. Честный и порядочный был, все завещал наследникам, тем кто его отдаст московии
19.06.2024 15:56 Відповісти
А армии?
19.06.2024 17:23 Відповісти

