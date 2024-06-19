Мер Вишневого від "Слуги народу" Діков замовив будівництво найдорожчого в Україні укриття за завищеними цінами

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради Бучанського району Київської області 12 червня за результатами тендерів замовило ТОВ "ДК "Мідас" будівництво двох протирадіаційних укриттів загальною вартістю 291,8 млн грн.

Укриття планують спорудити на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина (за 169,12 млн грн) та у школі №1 у місті Вишневе (за 122,68 млн грн), пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Раніше повідомлялося, що вартість найбільших договорів на будівництво таких укриттів для закладів освіти зазвичай не перевищує 60 млн грн, тому укриття для ліцею "Лідер" може стати найдорожчим в Україні.

За умовами укладених угод, до вересня 2025 року в обох укриттях повинні виконати загальнобудівельні роботи, влаштувати інженерні мережі, системи зв’язку і протипожежні системи, виконати благоустрій та озеленення тощо. Роботи будуть фінансуватися коштом державного та місцевого бюджетів.

У підземному укритті ліцею "Лідер" передбачено приміщення для відвідувачів та зали для персоналу, а також різні складські, інженерні та технічні приміщення, які забезпечують життєдіяльність споруди. Укриття розраховане на 1 043 відвідувачів. Укриття школи у Вишневому розраховано на 1010 осіб, площею 2 297 кв. м.

Відтак, вартість одного квадратного метра укриття становитиме 53 409 грн з ПДВ, що вдвічі дорожче від встановленої Мінвідновлення вартості будівництва житла у Київській області на рівні 21 519 грн.

Договірна ціна є твердою для двох укриттів. Відпускні ціни на найбільші будівельні матеріали є однаковими.

У підсумковій відомості ресурсів ліцею "Лідер" найбільша сума 21,14 млн грн припадає на бетон С25/30 W6 F150 по 5 570 грн із доставкою (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Якщо відняти ринкову ціну доставки, то відпускна ціна бетону в кошторисі становитиме 4 988 грн за кубометр. А це значно дорожче від вищевказаних виробників. Наприклад, "Гранд Бетон" продає бетон В30 (С25/30) W6 тільки з вищою морозостійкістю F200 по 3 162-3 903 грн за кубометр, що на 22% дешевше.

Ще 20,67 млн грн відведено на гарячекатану гладку арматурну сталь класу А500С, А240С по 46 337 грн за тонну без зазначення діаметру. Нещодавно департамент капбудівництва Дніпровської міськради замовляв для будівництва укриття гімназії № 118 гладку арматурну сталь класу А-1 діаметром 14 мм по 36 230 грн, що на 22% дешевше.

Бетон В7,5 М100 врахували по 4 554 грн за кубометр. Виробник "Гранд Бетон" продає його по 2 601-3 171 грн/куб. м в залежності від осадки конусу, що на 30% дешевше.

Силовий мідний кабель ВВГнг-LS, 3х2,5 мм замовили по 76 грн/м. "Укрпровід" продає його по 42 грн/м, що на 45% дешевше.

Водночас цементний готовий кладковий розчин М150 врахували по 2 314 грн за кубометр, що на 57% дешевше ринкових цін. Виробники "ПромБудЦентр" та "Гранд Бетон" продають його по 3 564–3 642 грн/куб. м.

Директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко, а уповноваженою особою з питань закупівель – Ілона Левченко. Мером Вишневого є Ілля Діков ("Слуга народу").

Броварською "ДК "Мідас" керує Ігор Аладін, а володіє – В’ячеслав Московка. Ймовірно, його дружина Тетяна Вікторівна Московка є сестрою Геннадія Вікторовича Гончаренка, який у 2018-2022 роках у Вишневому працював виконавцем обов'язків гендиректора ДП "Київоблбудінвест" Київської ОДА (зараз – Фонду держмайна). Тетяна Московка також є співвласницею житлового будинку та кількох земельних ділянок Геннадія Гончаренка.

В’ячеслав Московка був кандидатом у депутати Броварської міської ради на повторних виборах у 2021 році від партії мера Києва Віталія Кличка "Удар", але не пройшов. Із 2017 року фірма отримала підрядів на 601,91 млн грн, найбільше – у нинішнього замовника.