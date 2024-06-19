Турецька Onur може отримати 2 мільярди на ремонт столичного мосту Метро. Вона єдина подала заявку на тендер
Турецька компанія Onur (Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi) стала єдиним учасником тендеру на проведення протиаварійного ремонту мосту Метро у Києві.
Компанія запропонувала виконати роботи за 1,995 млрд грн за очікуваної вартості 2,01 млрд грн, повідомляє ЕП із посиланням на дані у системі Prozorro.
Наразі її заявка перебуває на розгляді замовника.
За умовами тендеру, виконати роботи з реставрації з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро потрібно до 31 грудня 2026 року. Фінансувати роботи планується за кошти місцевого бюджету на умовах післяплати.
Як повідомлялося, комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро очікуваною вартістю 2 мільярди гривень 29 травня, а сам аукціон було заплановано вже на 12 червня.
Нагадаємо, до початку повномасштабної війни розроблявся проєкт і обговорювалося фінансування об'єкта із залученням експертів ЄБРР. Війна цю співпрацю поставила на паузу, тому місто почало розробляти проєкт першочергових протиаварійних робіт та вирішило розпочати оновлення мосту Метро з 2024 року.
Частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – капітально оновили в 2020 році.
Загалом у Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і міст Метро – один із найстаріших. Його ввели в експлуатацію в 1965 році.
