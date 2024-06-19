БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Турецька Onur може отримати 2 мільярди на ремонт столичного мосту Метро. Вона єдина подала заявку на тендер

метро,міст

Турецька компанія Onur (Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi) стала єдиним учасником тендеру на проведення протиаварійного ремонту мосту Метро у Києві.

Компанія запропонувала виконати роботи за 1,995 млрд грн за очікуваної вартості 2,01 млрд грн, повідомляє ЕП із посиланням на дані у системі Prozorro.

Наразі її заявка перебуває на розгляді замовника.

За умовами тендеру, виконати роботи з реставрації з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро потрібно до 31 грудня 2026 року. Фінансувати роботи планується за кошти місцевого бюджету на умовах післяплати.

Як повідомлялося, комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро очікуваною вартістю 2 мільярди гривень 29 травня, а сам аукціон було заплановано вже на 12 червня.

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни розроблявся проєкт і обговорювалося фінансування об'єкта із залученням експертів ЄБРР. Війна цю співпрацю поставила на паузу, тому місто почало розробляти проєкт першочергових протиаварійних робіт та вирішило розпочати оновлення мосту Метро з 2024 року.

Частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – капітально оновили в 2020 році.

Загалом у Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і міст Метро – один із найстаріших. Його ввели в експлуатацію в 1965 році.

Автор: 

Київ (4764) міст (398) ремонт (1515) тендер (2222) Prozorro (1804) закупівлі (2715)
Когда закроют - Броварам песня)
19.06.2024 21:15 Відповісти
А Ленинградка погибнет насовсем))))
19.06.2024 21:16 Відповісти
Міст старий збудований у 1965 році, у 2020 році вже був капітальний ремонт, може його краще не постійно латати, а збудувати новий?
19.06.2024 21:25 Відповісти
Был капитальный ремонт части моста. Теперь нужно ремонтировать остальное.
19.06.2024 21:42 Відповісти
в Дніпрі турки вже нарили метро. По метру в обидві сторони вирили.
19.06.2024 21:27 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, ця ж компанія була залучена ОПЗЄ до Великого крадівництва.
19.06.2024 21:51 Відповісти
Турки ще ті будівельники. Це гарно видно по масовому падежу домів в самій Туреччині.
19.06.2024 22:23 Відповісти

