"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва та Львова до Одеси

"Укрзалізниця" через підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати призначає додатковий поїзд №115 Київ-Одеса на вихідні 22 та 23 червня.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті самі дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Також "Укрзалізниця" призначає поїзд №168/167 Львів-Одеса на 30 червня.

Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. Із Одеси поїзд відправлятиметься в ту саму дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 16 червня перевезла майже 95 тис. пасажирів, що стало рекордом за одну добу від початку 2024 року.

За травень 2024 року "Укрзалізниця" в травні 2024 року перевезла майже 2,2 млн пасажирів у внутрішньому сполученні та майже 200 тис. – у міжнародному. Зростання, таким чином, склало 22% та 21% відповідно порівняно з аналогічним періодом минулого року.