Прикордонники почали приймати військово-облікові документи у застосунку "Резерв+" для виїзду за кордон

Прикордонники почали приймати електронні військово-облікові документи у застосунку "Резерв+" при виїзді визначених категорій чоловіків за кордон, але перевірятимуть їх дані у системі "Оберіг".

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зважаючи, що було Міністерством оборони у тому числі на рівні нормативному проведена робота з унормування цього додатку "Резерв+"... то звісно, що ми на даний момент можемо приймати до уваги і цей документ, який пред'являтимуть особи, які слідують через кордон і у яких ми зараз перевіряємо військово-облікові документи", – сказав Демченко.

Водночас він попередив, що з метою перевірки документів прикордонники використовуватимуть дані у системі "Оберіг".

"Але варто розуміти, що норм чинного законодавства прикордонники дотримуються постійно, у тому числі перевіряючи цей військово-обліковий документ в електронній формі. І якщо там буде відображена вся відповідна інформація, яка дає право на перетин кордону, то звісно, що ми пропускатимемо людей за цим документом. Але у разі якщо цієї інформації там буде недостатньо відносно тієї чи іншої особи, яка демонструватиме його на кордоні, ми обов'язково перевірятимемо інформацію про таких осіб додатково через систему "Оберіг", – пояснив Демченко.

Як повідомлялося, з 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сформувати електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних службовцями територіальних центрів комплектування або поліціянтами. Наразі у мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали вже понад 500 000 військово-облікових документів.

При цьому раніше прикордонники відмовлялися враховувати дані у додатку "Резерв+" і пропускали за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом, розповідав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.