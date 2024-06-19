Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців, – юрист

Українські видобувні компанії мають справу із недобросовісними діями податкових органів країни. Зокрема, у використанні норм щодо цінових котирувань Platts. Ці котирування використовуються для оподаткування рентної плати з видобування корисних копалин, але податківці використовують їх для визначення ціни у трансфертному ціноутворенні.

Про це заявив юрист Євген Дядюк на XII Міжнародному судово-правовому форумі.

"Cумніви трактують на користь платника податку" чи "сумніви трактують на користь податкового органу" – це питання, яке часто стає предметом судових розглядів", – сказав Дядюк.

За його словами, наразі податкові органи застосовують до платників податків відповідальність за умисні винні порушення, які на момент вчинення не визначались як порушення в Податковому кодексі, що прямо порушує приписи Конституції України.

Також Дядюк звернув увагу на проблему суперечливої поведінки податкових органів.

"Заборона суперечливої поведінки та практика ЄСПЛ є ключовими факторами у вирішенні податкових спорів", – наголосив юрист, посилаючись на ЄСПЛ та відповідні рішення Верховного Суду, які їх активно використовують.