Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців, – юрист

руда,залізна

Українські видобувні компанії мають справу із недобросовісними діями податкових органів країни. Зокрема, у використанні норм щодо цінових котирувань Platts. Ці котирування використовуються для оподаткування рентної плати з видобування корисних копалин, але податківці використовують їх для визначення ціни у трансфертному ціноутворенні.

Про це заявив юрист Євген Дядюк на XII Міжнародному судово-правовому форумі.

"Cумніви трактують на користь платника податку" чи "сумніви трактують на користь податкового органу" – це питання, яке часто стає предметом судових розглядів", – сказав Дядюк.

За його словами, наразі податкові органи застосовують до платників податків відповідальність за умисні винні порушення, які на момент вчинення не визначались як порушення в Податковому кодексі, що прямо порушує приписи Конституції України.

Також Дядюк звернув увагу на проблему суперечливої поведінки податкових органів.

"Заборона суперечливої поведінки та практика ЄСПЛ є ключовими факторами у вирішенні податкових спорів", – наголосив юрист, посилаючись на ЄСПЛ та відповідні рішення Верховного Суду, які їх активно використовують.

Головний Юрист Країни сказав, що "Конституція на паузі".
19.06.2024 17:55 Відповісти
Може у нього вона у аудіоформаті
19.06.2024 18:05 Відповісти
а хто хоч раз в житті підприємства відчув на собі добросовістний підхід податківців?...
19.06.2024 18:06 Відповісти
Воланд би спитав тривожно:
- Невже серед податківців є шахраї???
19.06.2024 18:08 Відповісти
Забыли добавить, честные строители...
19.06.2024 18:19 Відповісти
Клуб білого бізнесу ім. вмч. гетьманцева чекає на них
19.06.2024 18:32 Відповісти
"Видобувники", хто це ?
19.06.2024 19:41 Відповісти
Ще якісь компанії у нас працюють. Недоработка Риго-ОПешного шобла. Гетьманцев вже анонсував радикальний удар податками.
19.06.2024 19:45 Відповісти

