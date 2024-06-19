"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт генерації до наступної зими

"Укргідроенерго" в короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт потужностей для нормального проходження осінньо-зимового періоду, ще 2,5 ГВт – у довгострокових планах будівництва.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У довгострокових планах – будівництво 2500 МВт нових потужностей (добудова Дністровської ГАЕС та будівництво Канівської ГАЕС). Окрім того, ключовим проєктом є відбудова Каховської ГЕС", – розповіли в "Укргідроенерго".

Окрім того, компанія активізує співпрацю з міжнародними партнерами задля якнайшвидшого відновлення енергетичної інфраструктури, а також накопичує водні ресурси для того, щоб у важкі для енергосистеми місяці їй допомогти.

В "Укргідроенерго" нагадали, що близько 45% потужностей було знищено російськими військами.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення по станціям "Укргідроенерго" завдано 118 ракетних ударів.

Раніше повідомлялося, що державне "Укргідроенерго" протягом 2022-2024 років замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму 10,39 млрд грн.

Світовий банк своєю чергою дозволив "Укргідроенерго" спрямувати кредитні кошти, виділені на програму встановлення систем накопичення електроенергії, на відновлення зруйнованих росіянами ГЕС.