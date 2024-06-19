Прокуратура спробує відсудити у колишньої компанії Медведчука землю у Києві на 2 мільярди. Журналісти пов’язували її з оточенням Татарова

Дарницька окружна прокуратура Києва подала позов до суду з вимогою повернути територіальній громаді столиці дві земельні ділянки площею 40,2 га і вартістю понад 1,9 млрд гривень.

Наразі Господарським судом Києва відкрито провадження у справі про розірвання договору оренди та повернення земельних ділянок громаді столиці, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними сдіжства, ці ділянки рішенням Київської міської ради у 2005 році передали у довгострокову оренду приватному товариству для комплексної забудови та благоустрою території з відселенням мешканців, облаштуванням водно-ландшафтної зони і парку для суспільних потреб на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні (с. Осокорки) у Дарницькому районі Києва.

"Разом з тим, товариство упродовж 19 років ухиляється від виконання умов договору оренди та не використовує ці земельні ділянки. На ділянках не тільки не завершено, а й навіть не розпочато будівельні роботи, не виконані роботи з благоустрою території з відселенням мешканців та облаштуванням водно-ландшафтної зони і парку", – вказують прокурори.

Крім того, товариство систематично не сплачує орендні платежі, внаслідок чого з 2017 року до місцевого бюджету не надійшло понад 62 млн грн.

Йдеться про дві земельні ділянки площею 245,07 тис кв. м та 157,37 тис кв.м на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західнідні, передані в аренду ТОВ "Академ-Клуб", уточнює Liga.net.

Вони займають більшу частину півострова на Дніпрі, де знаходяться ЖК RiverStone і ЖК Seven і де планують будувати ЖК Dnipro Island.

Як пов'язані компанії Медведчука і оточення Татарова?

ТОВ "Академ-Клуб" контролюється двома кіпрськими компаніями: Viemar Holding LTD (до 2022 року належала Вадиму Столару) і Pilawer Limited (її пов'язували з Віктором Медведчуком). Керівником компанії вказаний Ян Марченко, який раніше працював помічником народного депутата Тараса Козака (нині підозрюваного у державній зраді).

Як повідомлялося, Pilawer Limited також належить 50% ТОВ "Осокорки-7", якому через ПП "Орєст", яке орендує ділянку площею 3,96 га на Дніпровській Набережній (район затоки Берковщина). У 2022 році Дарницька окружна прокуратура подавала позов в інтересах Київради про розірвання договору оренди, але Київський господарський суд позов відхилив.

У 2023 році журналісти з'ясували, що після видачі Медведчука до РФ серед власників компаній "Академ-Клуб", "Осокорки-7" і "Орєст" з'явилися особи, близькі до заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Спочатку у жовтні 2022 року попри арешт змінився власник кіпрської компанії Pilawer змінився – ним став Олександр Білявський з Херсонщини. Журналісти переконані, що він був лише прикриттям. За три місяці керівники знову змінилися.

Власником "Академ-Клубу" став Петрос Тограмаджян з Болгарії, "Осокорками-7" почав володіти Вадим Іванов з Риги, а "Орєст" оформив на себе бізнесмен Валерій Міщенко. Важливо, що операціями щодо всіх трьох виконував один нотаріус. Це наштовхнуло на думку, що ними насправді володіє Міщенко.

Валерій Міщенко раніше фігурував у розслідуваннях щодо "Укрбуду" та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який раніше працював адвокатом у цій компанії. Коли власник компанії Максим Микитась потрапив за ґрати, то активи з "Укрбуду" почали виводити. Власниками частини з них стали компанії Олега Татарова та Людмила Міщенко з тимчасово окупованого Донецька, яка є партнеркою Валерія Міщенка. Також компанія останнього була оформлена в будинку, у якому Татаров та його родичі мають нерухомість.

Раніше журналісти зясували, що бізнес-партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити в пов’язані зі Столаром та Медведчуком будівельні компанії в якості співзасновника.