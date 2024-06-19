Мін’юст подав 52 позови про стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду 52 позовні заяви про застосуванн санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Згідно з даними Державного реєстру санкцій, Україною застосовано санкції до 10 086 фізичних осіб та 7 125 юридичних осіб. Загальна цифра – 17 211.

Після 24 травня 2022 року – дати створення Департаменту санкційної політики (ДСП) – всього застосовано санкцій до 12 828 осіб, з них – 10 295 осіб із санкцією у виді блокування активів.

Із метою виявлення та розшуку активів підсанкційних осіб, направлено 16 059 запитів до державних органів та проаналізовано 12 923 відповіді.

Так, ДСП подано до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, з яких:

на розгляді у ВАКС знаходиться 7 позовних заяв,

на стадії апеляції – 4 позовні заяви,

41 рішенням, які набрали законної сили, задоволено позови Мін'юсту.

Рішеннями ВАКС, що набрали законної сили, санкцію стягнення активів в дохід держави застосовано до 49 підсанкційних осіб.

Скільки стягнуто в дохід держави

Загалом у дохід держави орієнтовно стягнуто активи: