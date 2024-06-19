Мінвідновлення починає два нових інвестиційних проєкта з ЄБРР на 400 мільйонів євро

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України започатковує два нових інвестиційних проєкта з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства.

Зокрема, один проєкт направлений на оновлення парку електровозів "Укрзалізниці", другий – на відновлення поштової мережі "Укрпошти", зокрема, встановлення нових поштових відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях.

Що передбачено проєктами

Проєкт із оновлення парку електровозів передбачає отриманням від ЄБРР позики під державну гарантію у розмірі до 300 млн євро.

Він співфінансуватиметься паралельним інвестиційним грантом у розмірі $190 млн, який адмініструватиме Світовий банк у рамках програми "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення".

Завдяки фінансуванню проєкта міжнародними партнерами планується закупівля 80 електровозів.

Також майже 104 млн євро планує виділити ЄБРР для відновлення поштової мережі "Укрпошти".

Зокрема, в рамках проєкту, планується оперативне розгортання відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях, а також розширення роботи через мобільні поштові відділення.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть $217,5 млн – половину з $435 млн, які виділено спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля – lifecell" після завершення угоди з купівлі французькою NJJ українських активів Turkcell.