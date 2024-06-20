США оштрафували турецьку авіакомпанію за чартерні рейси до Росії

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США наклало штраф у розмірі $285 тис. на турецьку компанію Sapphire Havacilik за виконання не менше двох чартерних рейсів до Росії на літаку американського виробництва Gulfstream.

Про це повідомляє Flightglobal.

Як зазначається, 13 жовтня минулого року компанія здійснила рейс Gulfstream зі Стамбула до Тюмені (Росія) з двома громадянами РФ. Літак також використовувався для транспортування громадянина Росії з Мальдівських островів до Москви приблизно 21 січня цього року.

Хоча платіж Air Sapphire був надісланий через неросійського стороннього чартерного брокера, американське бюро стверджує, що обидва рейси контролювалися російськими громадянами або здійснювалися за чартером.

Як пояснили у відомстві, реекспорт літака американського виробництва до Росії без ліцензії порушує експортний контроль за авіаційною продукцією та предметами розкоші, запровадженим у зв'язку з нападом Росії на Україну.

Бюро зазначає, що Air Sapphire "визнала свою поведінку" в рамках угоди, "співпрацювала та допомагала" розслідуванню.

"Немає значення, чи користується громадянин Росії іншим паспортом – наприклад, паспортом Кіпру, як у цьому випадку. Нехай це стане уроком для чартерних брокерів і операторів у всьому світі: якщо ви сприятимете таким подорожам, порушуючи наші правила, ви можете заплатити високу ціну", – заявив помічник міністра з контролю за експортом Метью Аксельрод.

Санкції проти російської авіації

Санкції щодо цивільної авіації Росії вперше було введено у березні 2022 року у відповідь на початок розв'язаної Росією війни проти України. Тоді ж США, ЄС, Велика Британія та Канада закрили своє небо для російських літаків.

Після цього Вашингтон попередив міжнародні аеропорти по всьому світу, що санкції забороняють заправку, обслуговування та ремонт бортів із Росії.

Через санкції, а також вимоги лізингодавців повернути понад 500 бортів Boeing та Airbus російські перевізники практично перестали літати за кордон.

У січні минулого року США висунули вимоги Туреччині, щоби вона заборонила російським авіакомпаніям літати в країну на американських літаках. Також турецьку сторону попередили про санкції, якщо вона продовжить заправляти та обслуговувати лайнери виробництва США, які використовують авіакомпанії з Росії та Білорусі.

У червні 2023 року влада США вперше заборонила турецькій авіакомпанії здійснювати польоти до Росії на американських літаках.

Наприкінці минудого року повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій та кредитів для збереження свого авіаційного сектору. Західні санкції через вторгнення Москви в Україну перекрили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.