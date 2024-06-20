У Росії безпілотники атакували нафтобази у двох областях

У ніч на 20 червня безпілотники атакували нафтобази у двох регіонах, унаслідок чого на об’єктах розпочалися пожежі.

Про це пише The Moscow Times.

Зокрема, була атакована нафтобаза в селищі Енем в Адигеї, повідомив губернатор регіону Мурат Кумпілов.



"О 6-й ранку пожежно-рятувальними підрозділами спалах був повністю ліквідований. Площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів", – зазначив він.

Як пише Telegram-канал Astra, в Енемі розташована нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнєфтєпродукт". За 8 кілометрів від Енема – Афіпський НПЗ, де також чули вибухи.

Ще одна нафтобаза опинилася під ударом у Тамбовській області. "Сьогодні рано вранці стався хлопок та загоряння резервуару на території Платонівської нафтобази", – повідомив губернатор регіону Максим Єгоров, додавши, що вогонь намагаються загасити пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії.

Також, за його словами, у Первомайському муніципальному окрузі області було виявлено залишки ще одного дрону, який "розірвався" у повітрі.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня безпілотники української розвідки атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії.

Зокрема ціллю став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод, які використовуються ворогом у військових цілях.