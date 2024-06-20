Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод у Вінницькій області за 69 мільйонів

Фонд державного майна виставив на онлайн-аукціон Бджільнянський спиртовий завод, розташований у Вінницькій області.

Про це повідомляє голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

Держпідприємство спеціалізується на виробництві спирту та інших хімічних продуктів органічного походження, але з червня 2022 року не працює.

За словами Коваля, Бджільнянський спиртзавод має потужну виробничу базу. До складу єдиного майнового комплексу входять 99 об'єктів нерухомості загальною площею 11 570,6 кв.м, 23 одиниці транспорту та спецтехніки, а також 727 одиниць устаткування.

"Модернізація виробництва дозволить забезпечити економічну ефективність новому власнику, адже Вінницька область займає провідну позицію по виробництву та експорту агропродукції. Це надає підприємству логістичні переваги та доступ до ресурсів", – наголосив голова Фонду держмайна.

Онлайн-торгипризначені на 24 червня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна об'єкта – 68,5 млн грн.

Із початку 2024 рокуФДМ продав чотири об'єкти спиртової галузі. Загалом їх фінальна вартість становила 126,8 млн грн, що у 2,1 разиперевищило стартову ціну.