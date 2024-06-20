Кількість заявок на "списання" авто із початку року зросла у 3,5 раза, – МВС
Щоб зняти з реєстрації пошкоджений або непридатний до використання автомобіль, існує послуга вибракування транспортного засобу. Із початку року кількість заявок на таку послугу зросла у 3,5 раза.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Зазначається, що через ворожі обстріли багато авто знищено або пошкоджено. Водночас непридатні для використання транспортні засоби залишаються зареєстрованими за власником. Це ж стосується й автівок, що перетворилися на металобрухт. Послуга вибракування дозволяє зняти з реєстрації таке авто.
"Із початку року українці вибракували понад 17 тисяч транспортних засобів. Для порівняння: у січні 2024 було вибракувано 1690 транспортних засобів, а в травні – 5877. Тобто кількість реєстраційних дій у зв’язку вибракуванню виросла в 3,5 раза", – йдеться у повідомленні.
Як вибракувати автомобіль
Власник має звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву. З собою необіхдно мати такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.
Утім, вибракувати автівку, яка перебуває у розшуку або під арештом, неможливо.
Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.
Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.
