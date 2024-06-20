БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Міжнародна виставка Eurosatory-2024: "Укроборонпром" підписав 5 угод з європейськими компаніями

укроборонпром

Компанії АТ "Укроборонпром" підписали п’ять документів з європейськими компаніями під час однієї з найбільших міжнародних виставок оборонної промисловості Eurosatory, яка проходить 17-21 червня у Парижі.

Дві з них – з французькою компанією Thales, повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

Перша – це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.

Друга передбачає створення французькою компанією в Україні сервісного центру, який займатиметься обслуговуванням та випробуванням засобів радіоелектронної боротьби та радарів.

Крім того, підписано угоду про співпрацю з компанією Hexadron, яка регулює співробітництво щодо спільного виробництва безпілотного авіаційного комплексу.

Договір про співпрацю щодо встановлення та тестового використання навігаційних систем на радарах українського виробництва уклали з фірмою Exail.

Також компанії "Укроборонпрому" підписали Меморандум про взаєморозуміння з Arquus. Цей документ стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.

Читайте також: "Укроборонпром" та Rheinmetall запустили спільний цех з виробництва бронетехніки

Окрім того, французька асоціація GICAT підписала Меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України", а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БПЛА з Thales.

Загалом, у міжнародній виставці беруть участь як державні, так і приватні українські компанії, які представляють власні розробки.

"Українська та європейська оборонка мають чим поділитися одне з одним. Ми розраховуємо на тривалу та плідну співпрацю, що підвищить обороноздатність не лише України, а й всього Європейського Союзу, частиною якого ми зрештою станемо", – прокоментував міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Автор: 

виставка (35) зброя (913) Укроборонпром (761) Мінстратегпром (73)
https://t.me/officialeurosolidarity/10855 Європейська Солідарність

20-21 червня п'ятий Президент України https://telegra.ph/file/1ec18d553d87823afd8bf.png Петро Порошенко візьме участь у престижній міжнародній виставці передових систем наземної та повітряної безпеки Eurosatory 2024.
Ця https://www.eurosatory.com/en/ виставка відбувається раз на два роки і є однією з найголовніших міжнародних подій у світі озброєнь.
Петро Порошенко проведе переговори з провідними світовими виробниками високотехнологічної зброї та амуніції, а також обговорить перспективи укладення контрактів, спрямованих на зміцнення військового потенціалу Збройних Сил України.
показати весь коментар
20.06.2024 13:47 Відповісти
Пам"ятаю у нас у Києві на МВЦ теж щороку виставка "Зброя та Безпека" проводилася. Там були величезні виставкові стенди концерну Укроборонпом, котрі компанія CARSHE будувала. Чого на тих стендах тільки не демонстрували, і новітні дрони, і комплекси НЕПТУН і ГРІМ і міні БТРи на рідіоуправлінні і ще сотні різних одиниць ********* озброєння. Так от хочеться спитати, де це все добро?! Чому на виставках воно роками регулярно експонувалося, а як прийшов лютий 2022 у нас були лише поодинокі зразки?
показати весь коментар
08.12.2024 21:06 Відповісти

