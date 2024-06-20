Міжнародна виставка Eurosatory-2024: "Укроборонпром" підписав 5 угод з європейськими компаніями

Компанії АТ "Укроборонпром" підписали п’ять документів з європейськими компаніями під час однієї з найбільших міжнародних виставок оборонної промисловості Eurosatory, яка проходить 17-21 червня у Парижі.

Дві з них – з французькою компанією Thales, повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

Перша – це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.

Друга передбачає створення французькою компанією в Україні сервісного центру, який займатиметься обслуговуванням та випробуванням засобів радіоелектронної боротьби та радарів.

Крім того, підписано угоду про співпрацю з компанією Hexadron, яка регулює співробітництво щодо спільного виробництва безпілотного авіаційного комплексу.

Договір про співпрацю щодо встановлення та тестового використання навігаційних систем на радарах українського виробництва уклали з фірмою Exail.

Також компанії "Укроборонпрому" підписали Меморандум про взаєморозуміння з Arquus. Цей документ стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.

Окрім того, французька асоціація GICAT підписала Меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України", а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БПЛА з Thales.

Загалом, у міжнародній виставці беруть участь як державні, так і приватні українські компанії, які представляють власні розробки.

"Українська та європейська оборонка мають чим поділитися одне з одним. Ми розраховуємо на тривалу та плідну співпрацю, що підвищить обороноздатність не лише України, а й всього Європейського Союзу, частиною якого ми зрештою станемо", – прокоментував міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.