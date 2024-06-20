Міжнародна виставка Eurosatory-2024: "Укроборонпром" підписав 5 угод з європейськими компаніями
Компанії АТ "Укроборонпром" підписали п’ять документів з європейськими компаніями під час однієї з найбільших міжнародних виставок оборонної промисловості Eurosatory, яка проходить 17-21 червня у Парижі.
Дві з них – з французькою компанією Thales, повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.
Перша – це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.
Друга передбачає створення французькою компанією в Україні сервісного центру, який займатиметься обслуговуванням та випробуванням засобів радіоелектронної боротьби та радарів.
Крім того, підписано угоду про співпрацю з компанією Hexadron, яка регулює співробітництво щодо спільного виробництва безпілотного авіаційного комплексу.
Договір про співпрацю щодо встановлення та тестового використання навігаційних систем на радарах українського виробництва уклали з фірмою Exail.
Також компанії "Укроборонпрому" підписали Меморандум про взаєморозуміння з Arquus. Цей документ стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.
Окрім того, французька асоціація GICAT підписала Меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України", а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БПЛА з Thales.
Загалом, у міжнародній виставці беруть участь як державні, так і приватні українські компанії, які представляють власні розробки.
"Українська та європейська оборонка мають чим поділитися одне з одним. Ми розраховуємо на тривалу та плідну співпрацю, що підвищить обороноздатність не лише України, а й всього Європейського Союзу, частиною якого ми зрештою станемо", – прокоментував міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
20-21 червня п'ятий Президент України https://telegra.ph/file/1ec18d553d87823afd8bf.png Петро Порошенко візьме участь у престижній міжнародній виставці передових систем наземної та повітряної безпеки Eurosatory 2024.
Ця https://www.eurosatory.com/en/ виставка відбувається раз на два роки і є однією з найголовніших міжнародних подій у світі озброєнь.
Петро Порошенко проведе переговори з провідними світовими виробниками високотехнологічної зброї та амуніції, а також обговорить перспективи укладення контрактів, спрямованих на зміцнення військового потенціалу Збройних Сил України.