У Євросоюзі падає попит на нові автомобілі

У травні реєстрації легкових автомобілів у Європейському Союзі зменшилися на 3% у річному вираженні, до 911 697 автівок.

Про це свідчать дані Асоціації європейських виробників автомобілів, передає Укравтопром.

Зазначається, що продажі бензинових автомобілів впали на 5,6%, до 323 551 штук, ринок дизельних автомобілів впав ще більше – на 11,4%, до 118 733.

При цьому реєстрації електромобілів (BEV) знизились на 12%, до 114 308 штук, а попит на плагін-гібридні авто знизився на 14,7% – до 59 333 одиниць.

Єдиний сегмент ринку, де було зафіксовано зростання – це гібридні авто (HEV). Реєстрації HEV збільшились на 16,2%, до 272 568 авто.

Загалом за п’ять місяців 2024 року ринок нових авто в ЄС збільшився на 4,6% до 4,6 млн одиниць.

Позитивну динаміку продемонстрували найбільші ринки блоку: Іспанія (+6,8%), Німеччина (+5,2%), Франція (+4,9%) та Італія (+3,4%).

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.