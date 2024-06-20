У Києві на півтора місяця обмежать рух Північним мостом
У Києві з 12:00 21 червня до 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на на "Київавтодор".
Зокрема, у зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
Зазначається, що "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Як повідомлялося, з 10 червня у зв'язку з аварійним станом перекрито рух мостом у Вишгородському районі Київщини.
