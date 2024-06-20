БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Києві на півтора місяця обмежать рух Північним мостом

У Києві з 12:00 21 червня до 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на на "Київавтодор".

Зокрема, у зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Зазначається, що "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Як повідомлялося, з 10 червня у зв'язку з аварійним станом перекрито рух мостом у Вишгородському районі Київщини.

