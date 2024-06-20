Росія та Північна Корея домовилися про взаємну допомогу в обході санкцій

Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

Це випливає з опублікованого тексту договору про співпрацю, підписаного президентом РФ Владіміром Путіним та очільником КНДР Кім Чен Ином, передає Радіо Свобода з посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

У договорі йдеться також про пряму військову допомогу, яку повинні надавати країни одна одній.

У разі введення санкцій проти Москви чи Пхеньяну "сторони роблять практичні зусилля для зниження ризиків, усунення або мінімізації прямого та непрямого впливу таких заходів на взаємні економічні зв'язки, фізичних чи юридичних осіб або їхню власність".

Сторони також повинні "вживати заходів щодо обмеження поширення інформації, яка може бути використана третьою стороною для введення та ескалації таких [санкційних] заходів".

Під односторонніми примусовими заходами в договорі маються на увазі санкції, вжиті окремими країнами.

Зазначається, що цей пункт не поширюється на санкції Ради безпеки ООН. Москва, як член Ради, голосувала за обмеження проти економіки Пхеньяна за військову ядерну програму Північної Кореї. Путін заявляв, що вважає санкції проти КНДР застарілими, Москва заявляла, що добиватиметься їх скасування. Проте ця позиція не звільняє Росію від обов'язку їх виконувати.

На засіданні Ради безпеки ООН 28 березня 2024 року Росія наклала вето на проєкт резолюції щодо продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій проти Північної Кореї. Термін дії чинного мандата завершився 30 квітня.

У договорі, опублікованому Північною Кореєю, йдеться, що сторони домовилися надавати одна одній "військову та іншу" допомогу в разі, якщо одна з них зазнає збройного нападу.

Стаття практично повністю повторює статтю Договору про дружбу та взаємодопомогу між СРСР та КНДР від 1961 року. У новій версії наголошується, що допомога має відповідати Статуту ООН та внутрішнім законам сторін.

Крім того, Москва і Пхеньян виступили проти обмежень у їхньому "суверенному праві на регулювання та забезпечення безпеки національних сегментів інтернету" та домовилися створювати умови для взаємодії їх спецслужб у мережі.