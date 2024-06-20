Немає вільних потужностей: Польща та Румунія не зможуть зберігати резерв пального для України

Ні Польща, ні Румунія на сьогодні не мають вільних потужностей для зберігання пального, на які могли б розраховувати українські оператори з огляду на виконання вимог закону щодо мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (МЗНН).

Про це повідомили представники польського і румунського ринків під час Petroleum Ukraine 2024, передає enkorr.

Нафтобази в Польщі

Зокрема, як розповів CEO Unimot Адам Сікорський, вільних нафтобаз у Польщі для оренди немає.

"В Unimot обмежені можливості для зберігання пального. Наразі у нас є дев'ять терміналів, із яких 75% використовуються для власного зберігання", – сказав Сікорський.

Директор комерційного й операційного відділів PERN Рафал Єнджеєвський зазначив, що попри те, що нафтобаза в Дебогоже постійно працює на користь українського ринку як пункт постачань ДП, можливості зберігати пальне для України у них теж немає.

"Ми виконуємо замовлення зі зведення потужностей для зберігання пального для європейських клієнтів. Для українських компаній ми хотіли б будувати, але треба розуміти, що є "черга" на резервуари серед внутрішніх користувачів", – пояснив Єнджеєвський.

Нафтобази в Румунії

На питання про наявність вільних об'ємів для зберігання українських нафтопродуктів у Румунії Джорджиан Поп, президент N.A.S.R.S.I., запропонував дочекатися ухвалення нової редакції закону про паливні резерви у його країні, який має з'явитися на початку липня.

"Закон передбачає можливість зберігання пального за кордоном, але, як бачимо, за фактом такої можливості немає", – резюмував директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн обговорення теми МЗНН з польськими й румунськими представниками.

Учасники дискусії дійшли висновку, що Україні вже потрібно домовлятися й шукати партнерів у цьому напрямі.

Читайте також: Рада підтримала підвищення акцизів на пальне до рівня європейських

Нагадаємо Верховна Рада наприкінці минулого року ухвалила закон про створення резерву нафти та нафтопродуктів. Закон передбачає створення в Україні мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів відповідно до вимог Директиви Ради 2009/119/ЄС, що має забезпечити безперервне постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок України у разі виникнення кризової ситуації. Вказана Директива передбачає створення рівня мінімальних запасів, що дорівнюють 90 добам середньодобового чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання, залежно від того, який з показників є вищим.

Закон набуває чинності з 24 грудня 2024 року. Мінімальний об'єм, який необхідно сформувати, складає 250 тонн, або від 3%, які вводяться в обіг суб'єктом на ринок.

Це зобов'язання поширюється на імпортерів і виробників, тобто на партії пального, які вперше потрапляють на ринок. Не поширюється він на операторів, які залишаються в сегменті паливного ринку перепродажу, тобто внутрішньому ринку.