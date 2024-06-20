"Укрнафта" бере під контроль активи "Татнєфті": АМКУ надав дозвіл

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив "Укрнафті" взяти під контроль арештовані активи російської компанії "Татнєфть" в Україні.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 20 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, ПАТ "Укрнафта" отримала дозволи на одержання в управління понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Полтава-Капітал", ТОВ "Харків-Капітал" та ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна", у яких російській "Татнєфті" належить 88,97%, 92,98% та 100% часток відповідно.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року Кабмін передав ПАТ "Укрнафта" три арештовані компанії, які належали російській "Татнєфті". Йдеться про ТОВ "Полтава-Капітал", "Харків-Капітал" і "Татнєфть-АЗС-Україна", які володіють автозаправними станціями й іншим нерухомим і рухомим майном.

Ці компанії, які мали російських власників, у квітні 2022 року були арештовані у межах кримінального провадження, а в липні того ж року судовим рішенням передані в управління АРМА. На частину майна було накладено арешт ще у листопаді 2020 року, а в управління АРМА його було передано у березні 2023 року.

Зокрема, йдеться про більш ніж 110 об'єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), що розміщені на території Полтавської і Харківської областей. В "Укрнафті" заявляли, що наразі із близько 70 АЗС мережі "Татнєфть" можуть працювати близько 15. Аналогічна ситуація з непрацюючими нафтобазами.