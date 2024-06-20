БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США заборонять антивіруси Kaspersky через зв’язки компанії з російською владою, – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена вже у четвер оголосить про плани заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника, який отримав цю інформацію від великих клієнтів російського розробника програмного забезпечення у США, включаючи постачальників критичної інфраструктури, а також державні та місцеві органи влади.

Нові обмеження також заборонятимуть завантаження оновлень програмного забезпечення, перепродаж і ліцензування продукту. Вони почнуть діяти 29 вересня, через 100 днів після публікації, щоб дати американським компаніям час на пошук альтернативи. Продажі програмного забезпечення Kaspersky у США будуть заблоковані через 30 днів після оголошення обмежень.

За словами джерела, також буде заборонено продаж продуктів, які інтегрують Kaspersky в програмне забезпечення, що продається під іншою торговою маркою.

Згідно з новими правилами, продавці та торгові посередники, які порушують обмеження, будуть оштрафовані. За навмисне порушення заборони передбачена кримінальна відповідальність. Для користувачів російського програмного забезпечення відповідальність не передбачена, але їм буде наполегливо рекомендовано припинити його використання.

За словами співрозмовника агентства, заборону запровадять через тісні зв’язки "Лабораторії Касперського" з російським урядом. При цьому привілейований доступ антивірусного програмного забезпечення до систем комп’ютера може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію з американських комп’ютерів, установити шкідливе програмне забезпечення або затримати критичні оновлення.

Два інших джерела уточнили, що окрім заборони на продаж програмного забезпечення у США, щодо "Лабораторії Касперського" будуть запроваджені торговельні обмеження, що може завдати удару по репутації компанії, а отже і продажу її продукції в інших країнах.

"Ці кроки показують, що адміністрація намагається придушити будь-які ризики російських кібератак, пов’язаних із програмним забезпеченням Kaspersky, і продовжує тиснути на Москву, оскільки її військові зусилля в Україні набирають обертів, а США вичерпали нові санкції, які вони можуть накласти на Росію", – зазначає Reuters.

Kaspersky, яка має британську холдингову компанію та зареєстрована у Массачусетсі за підсумками 2022 року повідомляла про дохід у розмірі $752 мільйонів від понад 220 000 корпоративних клієнтів у приблизно 200 країнах.

росія (14897) санкції (4656) США (5058) програмне забезпечення (201)
Добре, хоч і довго розгойдувались.
20.06.2024 19:25 Відповісти
давно пора
20.06.2024 19:42 Відповісти
Це вже требо було зробити 20 років тому!!!

Касперский лаб дуже добре себе почувають у США. «Анті вірусне» забезпечення продаються у таких великих магазинах як « Best Buy" по всій країні.

Вражае рівен не зрозуміння Загроз!!!
20.06.2024 19:43 Відповісти
Та були десятки, якщо не сотні, публікацій - і попсових, і експертно-професійних - про мутність цього продукту. Це не загроза, навіть, - це прямийросіянський інструмент промислового міждержавного масштабу для кібершпіонажу і кібертерроризму.
21.06.2024 02:20 Відповісти
Він ще до сих пір не заборонений?!😳 Це коли касперський хрін зна скільки років тому ходив в сауну з топ-керівником ФСБ і потім розповідав, що вони «просто друзі-однокласники, а антивіру незалежний»? Та телеграм не такий палений, як той К, там клейма нема де ставити на ньому.
21.06.2024 02:10 Відповісти
Кацперский
21.06.2024 03:34 Відповісти

