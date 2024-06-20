Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази

Середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень за поточним курсом НБУ), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року.

Про це повідомило Головне статистичне управління у Варшаві, передає Польське радіо.

Дані Головного статистичного управління стосуються підприємств, де працює не менше дев’яти осіб.

Економістка PKO BP Уршуля Кринська зауважила, що зарплати у Польщі зростають набагато швидше, ніж інфляція.

Якуб Рибацький з Польського економічного інституту додав, що найшвидше зарплати зростають у будівництві та сфері послуг.

"На цьому фоні слабкі результати видно у випадку енергетичного сектора. Темп зростання зарплат наближений до інфляції, яку ми будемо спостерігати у наступні місяці. Середня платня зменшується також у гірничій галузі", – зазначив експерт.

Як повідомлялося, за останніми даними середня номінальна заробітна плата в Україні у першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.

Цей показник також наводиться до сплати податків. У наведених Держстатом даних номінальна заробітна плата визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників. Тобто ця сума включає податок на доходи фізичних осіб та інші відрахування, які роботодавець утримає перед виплатою працівнику, але не включає відрахування, які здійснюються роботодавцем на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників.

До розрахунку середньоъ заробітної плати також не включено грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу, виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного соціального страхування тощо.