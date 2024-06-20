БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
10 411 111

Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази

злотые

Середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень за поточним курсом НБУ), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року.

Про це повідомило Головне статистичне управління у Варшаві, передає Польське радіо.

Дані Головного статистичного управління стосуються підприємств, де працює не менше дев’яти осіб.

Економістка PKO BP Уршуля Кринська зауважила, що зарплати у Польщі зростають набагато швидше, ніж інфляція.

Якуб Рибацький з Польського економічного інституту додав, що найшвидше зарплати зростають у будівництві та сфері послуг.

"На цьому фоні слабкі результати видно у випадку енергетичного сектора. Темп зростання зарплат наближений до інфляції, яку ми будемо спостерігати у наступні місяці. Середня платня зменшується також у гірничій галузі", – зазначив експерт.

Читайте також: Президент Польщі Дуда підписав закон про обмеження пільг для українських біженців

Як повідомлялося, за останніми даними середня номінальна заробітна плата в Україні у першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.

Цей показник також наводиться до сплати податків. У наведених Держстатом даних номінальна заробітна плата визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників. Тобто ця сума включає податок на доходи фізичних осіб та інші відрахування, які роботодавець утримає перед виплатою працівнику, але не включає відрахування, які здійснюються роботодавцем на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників.

До розрахунку середньоъ заробітної плати також не включено грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу, виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного соціального страхування тощо.

Автор: 

Польща (2481) Держстат (1448) зарплата (1164)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Так ось чому кордон закритий.... шоб батраки не розбіглися, а то нікому буде панське чесно вкрадене майно обслуговувати і відбудовувати, а головне захищати)
показати весь коментар
20.06.2024 19:31 Відповісти
+33
А я вірю, що в мене куй до колін виросте. Давайте разом вірити!
показати весь коментар
20.06.2024 19:43 Відповісти
+30
Краще мати великий дохід і великі видатки,
ніж низький дохід і низькі видатки.

У світовому рейтингу якості життя чомусь немає країн з низькими зарплатами.
показати весь коментар
20.06.2024 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це називається по ППС…
показати весь коментар
21.06.2024 11:08 Відповісти
Ну нахєра ця інформація? Що, Польща теж веде війну, й можна порівнювати? *******.
показати весь коментар
21.06.2024 07:21 Відповісти
Візьми період до війни. І прошу, не *******.
показати весь коментар
21.06.2024 07:56 Відповісти
До війни було то само
показати весь коментар
21.06.2024 09:19 Відповісти
******* ті, що під час війни за клована голосували
показати весь коментар
21.06.2024 11:02 Відповісти
А в Польщі є хоч один олігарх? Чи може вони колись голосували за комуняк, зекив чи клоунів?
показати весь коментар
21.06.2024 09:31 Відповісти
Ну от зараз по самих скромних оцінках польських журналістів, кацапи контролюють (платять) третині пльського Сейму, прікінь? Звідти і "забастовки" фермерів!
показати весь коментар
21.06.2024 10:32 Відповісти
В нас кацапи фактично країною кєрували 25 років, да і зараз агент на агенті, скрізь запроданці. А у поляків війни немає, їхній державності нічого не загрожує..
показати весь коментар
21.06.2024 10:54 Відповісти
То все не для мудрого українського наріду. Бо ще й сьогодні знаю таких, що каже: зєлєнскій красавчек, або: а што ваш Парашенка лушє бил?
показати весь коментар
21.06.2024 11:00 Відповісти
В Україні береться зарплата з забраними податками, а в Польщі мабуть без!!! Якщо їх віддати то це тоді в 3 рази, а якщо врахувати дорогу комуналку, то ще мінус третина
показати весь коментар
21.06.2024 11:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 