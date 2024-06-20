Малий і середній бізнес зможе отримати гранти по 40 тисяч євро. Хто може взяти участь?

Міністерство економіки України разом із Європейським Союзом та урядом Німеччини запустили нову грантову програму на 480 тис. євро, у рамках якої 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тис. євро на розвиток власного експорту та інновацій та консультаційну підтримку від експертів.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Претендувати на отримання грантів можуть українські бізнеси, які створюють продукти або послуги з фокусом на експорт або інновації.

Хто може взяти участь

Взяти участь у грантовій програмі можуть малі та середні українські бізнеси, які працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також інших галузей із експортним та інноваційним потенціалом.

Що отримають переможці

Передбачається, що в межах проєкту 12 відібраних учасників отримають грант у розмірі до 40 тис. євро кожен, а також групові та індивідуальні консультації від експертів, нетворкінг-сесії та інші активності, які допоможуть виявити та усунути процеси, що "блокують" бізнес на шляху до експорту та інноваційного розвитку.

Подати заявку для участі в грантовій програмі можна до 25 червня 2024 року включно.

Грантова програма для малого та середнього бізнесу на 480 тис. євро є частиною програми міжнародної співпраці "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП". Вона спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH.

Наприкінці грудня минулого року повідомлялося, що в межах програми від EU4Business погоджено вже понад 600 грантів для українських компаній.