Україна потребує ще $9,5 мільярда на швидке відновлення до кінця року, – Мінфін

Україна цього року потребує ще $9,5 млрд для фінансування першочергових потреб відновлення. Зокрема, це оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів за результатами дискусійної панелі з питань відновлення України, що відбулася в межах Конференції Invisso в Лондоні.

"За оцінкою звіту RDNA-3 (Rapid Damage and Needs Assessment, – ред.), у 2024 році Україна потребує $15,3 млрд на швидке відновлення. Із них близько $5,5 млрд уже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки", – сказано в повідомленні.

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова розповіла про ключову роль консолідації зусиль з партнерами на шляху до створення сприятливого інвестиційного середовища, що в подальшому сприятиме сталому економічному зростанню та відновленню.

"Створення сприятливого середовища для інвестицій передбачає покращення доступу до фінансування інвестиційних проєктів, забезпечення страхування від воєнних та політичних ризиків, а також запровадження механізмів державної підтримки. Уряд України активно співпрацює з низкою партнерів та відданий впровадженню кроків для покращення цього процесу", – сказала Зикова.

Залучення коштів від партнерів

Зокрема, в рамках інвестиційного компоненту інструменту ЄС Ukraine Facility реалізується Ukraine Investment Framework, що має на меті мобілізацію інвестицій на підтримку українського приватного сектору шляхом надання бюджетних гарантій та застосування інших фінансових інструментів міжнародних фінансових інституцій з розвитку.

Створений Міжнародним агентством з гарантування інвестицій (MIGA) групи Світового банку трастовий фонд SURE допомагає залучати кошти, які в свою чергу сприяють реалізації проєктів страхування воєнних ризиків в Україні. Від початку повномасштабної війни MIGA надала Україні гарантії загальним обсягом близько $200 млн. Донорами є Японія, Велика Британія, Норвегія та Бельгія.

У рамках Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України уряд сприяє залученню приватного сектору в межах новоствореної Business Advisory Council. Мета полягає в тому, щоб координація донорської допомоги спиралася на перспективи та рекомендації приватного сектору щодо покращення інвестиційного клімату, підтримку українських підприємств та мобілізації ресурсів для економічного співробітництва та відновлення.

Також успішно реалізується державна програма Фонду розвитку підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%", що підтримується Кредитною установою для відбудови Німеччини (KfW).