Пов’язана з місцевою владою фірма отримала сотні мільйонів на відбудову Херсонщини. ВIДЕО

У двох населених пунктах Херсонської області на відбудову школи та сільської ради віддали сотні мільйонів гривень компанії, що пов'язана з нещодавно призначеним заступником голови місцевої обласної військової адміністрації, який і відповідає за відбудову в області. Окрім того, ця фірма пов'язана з "Великим будівництвом" та скандальним ексзаступником голови Нацполіції Дмитром Тишлеком.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Так, тендер на реконструкцію школи у Високопіллі на понад 130 млн грн виграла компанія "Глобал Білд Інжиніринг". Ця тернопільська фірма, яка раніше займалася локальними підрядами і, за повідомленнями ЗМІ, мала зв'язки з місцевою владою, почала працювати на Херсонщині з кінця 2023 року.

За інформацією джерел Bihus.Info, її придбала група бізнесменів, що раніше займалася автодорогами на сході країни. Це може підтверджуватися зміною директора фірми – ним на початку 2024 року став Олександр Сєнченко з Донеччини, який раніше очолював "Першу українську дорожньо-будівельну компанію".

Паралельно із школою у Високопіллі, компанія також отримала ще одне замовлення – на відбудову селищної ради у Великій Олександрівці за майже 90 млн грн.

Трохи згодом їй же віддали замовлення на утримання автодоріг на Херсонщині за ще майже 70 млн грн.

У тендерних документах йдеться про те, що техніку переможець збирається орендувати в тому числі в компанії "Донбассугольстрой". Остання належить Анні Самойленко – дружині заступника голови Херсонської ОВА Антона Самойленка, який займається в області відбудовою і чиє призначення у 2023 році співпало з "заходом" "Глобал Білд Інжинірингу" на херсонські тендери.

У коментарі Bihus.info заступник голови Херсонської ОВА інформацію не спростовував, а запевнив, що знає представників майже усіх компаній, що виграють торги в області.

Разом із цим, журналісти знайшли ще низку зв’язків "Глобал Білд Інжинірингу".

Так, співвласниками "Першої української дорожньо-будівельної компанії", яку раніше очолював новий директор "тендерного щасливчика", є Віктор Коркішко та Олександр Гарбуз. Вони також є співвласниками ще низки будівельних компаній, які реалізовували програму "Велике будівництво" на Донеччині, Київщині і власне Херсонщині.

Серед їхніх партнерів певний час була також Наталія Нечепоренко – близька подруга скандального ексзаступника голови Нацполу Дмитра Тишлека.

Раніше повідомлялося, що Тишлек тривалий час проживав в елітному маєтку під Києвом, записаним на Нечепоренко і про те, що ця родина є партнером відомого російського кримінального авторитету.

Ще одним товаришем Тишлека є так званий ідеолог "Великого будівництва" Юрій Голик, в чиїй київській квартирі також свого часу проживав експоліцейський.

За даними джерел, після початку повномасштабного вторгнення та зниження актуальності програми "Велике будівництво", Юрій Голик в Офісі президента міг також відповідати за процеси у відбудові.