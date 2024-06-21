БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Верховна Рада підтримала підвищення штрафів за "джипінг" у заповідниках у 50 разів

карпаты

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду".

Відповідний урядовий законопроєкт №11024 у першому читанні на засіданні у четвер підтримали 272 нардепи, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях.

У Мінприроди пояснювали необхідність його прийняття боротьбою з "джипінгом" у заповідниках, адже нинішні штрафи надто малі.

Зокрема, зараз розмір штрафу правопорушення на заповідних територіях для громадян складає від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб – від 255 до 510 гривень. Законопроєктом пропонується підвищити розмір орієнтовно в 50 разів. Для громадян він становитиме від 8500 до 17000 грн, а для посадових осіб – від 17000 до 25500 грн.

За даними Держекоінспекції, у 2023 році по всій Україні суди оштрафували порушників на загальну суму 4,5 тисячі гривень, а сплачено всього 493 грн. Водночас сума збитків об’єктами природно-заповідного фонду склала близько 7 млн грн, а відшкодовано всього 913 тисяч гривень.

Автор: 

Навіть не смішно. Для мажорів, які розбивають на подібних розвагах дорогі, додатково тюнінговані на десятки тисяч доларів позашляховики це мізерні суми, на які вони навіть не звернуть уваги. Вони після кожного виїзду на "джипінг" витрачають в рази більше на відновлення своїх автівок.
показати весь коментар
21.06.2024 21:24 Відповісти
Так нада и деньги брать и джип на фронт конфисковывать!
показати весь коментар
21.06.2024 21:38 Відповісти
А нахріна в кожному лісництві і в заповідниках купа дармоїдів які і повинні не допускати мажорне бидло в ліси ? 100 % ці продажні паскуди і організовують ці " джипінги " .
показати весь коментар
21.06.2024 21:29 Відповісти
Цим дармоїдам щойно знову докупили пів сотні новеньких Renault Duster (мабуть, аби зручніше було ті "джипінги" організовувати та супроводжувати "потрібних" людей для незаконної вирубки лісу).
показати весь коментар
21.06.2024 23:17 Відповісти
+ конфискация самого джипинга с прямой передачей на фронт! И что б еще должен остался!!
Яхерею, как у нас некоторые переносят тяготы войны, аж по заповедникам мотаются!!!
ТРО Кончазаспы нужно привести в чувства!
показати весь коментар
21.06.2024 21:30 Відповісти
А що, ТЦК доступу до джипінгувальників не має?
показати весь коментар
21.06.2024 22:21 Відповісти

