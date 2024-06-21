БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін виділив мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів. Кошти будуть виділені у вигляді субвенції для регіонів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Безпека та якісна освіта наших дітей – це головна інвестиція, яку може робити держава. Тому для нашого уряду – це системна політика. Торік ми так само виділяли 1 млрд грн на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільні автобуси", – зазначив він.

Як наголосив прем’єр, пріоритет надається українським виробникам.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства освіти на науки уточнили, що комісія МОН вже затвердила перелік областей для отримання фінансування. Очікується, що завдяки субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів удасться закупити понад 500 автобусів. 

У МОН наголосили, що субвенцію виділять на придбання автобусів виключно для тих школярів, які в наступному навчальному році будуть учитися очно або за змішаною формою.

Нагадаємо, у 2023 році обласні й місцеві адміністрації з 18 областей підписали договори на закупівлю майже 500 шкільних автобусів. Усі закупівлі провели через систему Prozorro Market.

В МВС вже запропонували охорону та супровід для цих автобусів? Бо якщо школи охороняють то треба і про автобуси подбати - аби лиш на фронт не відправили.
21.06.2024 21:31 Відповісти

