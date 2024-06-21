"Роботою поліції задоволений": Очільник МВС Клименко не буде відстороняти голову Нацполу через сумнівний бізнес родичів

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не планує відсторонювати від виконання обов'язків голову Нацполіції Івана Вигівського після розслідування журналістів про сумнівний бізнес та статки його родичів.

Про це Клименко розповів у коментарі Радіо Свобода.

"На сьогоднішній день – ні", – відповів міністр на питання, чи планує він відсторонити Вигівського на час розслідування.

Він також наголосив, що "задоволений роботою поліції".

Клименко додав, що Вигівський пояснив йому походження статків своїх родичів, але відмовився уточнити подробиці. Він також уточнив, що МВС не починатиме внутрішнє розслідування цих фактів. На його думку, звинувачення щодо голови Нацполіції мають доводити антикорупційні органи.

"Ні, там немає внутрішнього розслідування, тому що все, що в цьому репортажі було – було до його роботи на посаді голови Національної поліції... до 2018 року, мені здається. Я не знаю, я не знайомий з його родичами і не знайомий з бізнесом його родичів. Тому розслідування, яке проводить Національне антикорупційне бюро і НАЗК, я думаю, дасть відповіді на всі запитання наших громадян і журналістів в тому числі", – сказав Клименко.

Він додав, що звинувачення проти Вигівського ще потрібно довести у суді.

"Дивіться: якщо є звинувачення якесь, то його треба довести. Доводити у нас мають відповідні органи, які для цього і створені, щоби по вищих керівниках проводити розслідування. Давайте їм дамо можливість це зробити. Дивіться, я ж не суддя. Політичне рішення я завжди можу ухвалити, якщо в мене є на руках відповідні факти і відповідні докази. Поки цих доказів немає, я не можу цього зробити", – додав Клименко.

Що журналісти дізналися про бізнес та статки родичів Вигівського?

Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що сестра голови Національної поліції Івана Вигівського, яка працювала вчителькою, з 2019 року володіє часткою у ТОВ "Югнефтепродукт", яка займається торгівлею пальним. За останні роки компанія торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція.

Крім того, у 2020 році фірма його сестри з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня – там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні. Ці порушення мала б розслідувати поліція.

Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. Загалом у структурах МВС він працює понад 10 років. У всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що користується орендованим чи позиченим майном.

Зокрема, після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Утім, жінка, за даними журналістів, не могла дозволити собі придбати такий дім. Коли Вигівський працював у Миколаєві, то жив у будинку, оформленому на сестру.

Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу – Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) – подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі автівки коштують від $100 тис., а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплати.