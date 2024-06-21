У Сенаті США знову хочуть зарахувати Росію до спонсорів тероризму

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь внесли двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Наразі такими, згідно з американськими законами, визнані Куба, Іран, Північна Корея і Сирія, яких влада США вважає винними в підтримці актів міжнародного тероризму.

Про це пише DW.

"Я з кількох причин із нетерпінням чекаю голосування щодо нашого законопроєкту про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму відповідно до американського законодавства. Насамперед, це визнання значно збільшить доступні США інструменти для покарання Путіна за його варварську поведінку в Україні та його деструктивні дії в усій Африці та в усьому світі. Путінська Росія є державою-спонсоркою тероризму, і давно настав час офіційно визнати це відповідно до законодавства США", – заявив сенатор-республіканець Грем.

Своєю чергою сенатор-демократ Блюменталь додав, що "Росія заслужила місце в клубі вигнанців – держав-спонсорок тероризму, розв'язавши жорстоку кампанію насильства й агресії" в Україні.

"Путінське неспровоковане вторгнення супроводжується незліченними звірствами і злочинами проти людяності, що наводять жах і смерть на тисячі безвинних мирних жителів. Путін неодноразово вдавався до тортур і вбивств. Визнання Росії державою-спонсоркою тероризму дасть змогу США рішучіше чинити опір варварству Путіна і загрозі від нього свободі та демократії", – сказав сенатор.

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму матиме вторинні ефекти, зокрема санкції щодо країн, які співпрацюють із Росією, розширення переліку товарів подвійного призначення, заборонених до експорту в Росію, і значне обмеження суверенітету РФ з точки зору американських судів.

Визнання Росії спонсоркою тероризму також відкриє можливість для позовів та інших цивільних претензій від жертв тероризму, що спонсорується Москвою.

Це вже не перша спроба американських законодавців визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічний законопроєкт сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь вносили на розгляд парламенту у 2022 році. Однак тоді президент США Джо Байден не ухвалив відповідного рішення.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року Європейський парламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.