Кабмін просить Нацбанк дозволити експортерам зерна і металу довше не повертати валюту в Україну

зерно

Кабінет Міністрів надав можливість Національному банку України (НБУ) встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості, а також рекомендував збільшити терміни повернення валютного виторгу від експорту товарів у галузі металургії та зерна.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 червня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Сьогодні ми надали можливість Нацбанку встановлювати винятки зі строків розрахунків за операціями експорту-імпорту для виконавців державних контрактів з оборонних закупівель. Це важливо для підприємств, які, наприклад, хочуть посилити свої потужності та потребують високотехнологічного імпортного обладнання, яке довго виготовляється", – пояснила очільниця міністерства Юлія Свириденко.

Вона додала, що за ініціативи Федерації роботодавців Нацбанку також рекомендували збільшити граничні строки за операціями з експорту-імпорту низки товарів.

"Йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування – верстати, станки, техніку тощо. Це все те, що допоможе нашим виробникам налагодити чи розширити виробництво. Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору", – додала Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту товарів, які належать до таких категорій:

  • верстати для обробки різних матеріалів, в т.ч. лазерні, токарні верстати, оброблювальні центри і т.д.
  • водоструминні різальні машини;
  • машини (включаючи преси) для обробки металів;
  • машини та апарати для паяння або зварювання;
  • шасі, кузови, причепи та напівпричепи тощо;
  • машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту;
  • труби та трубки;
  • електричні двигуни та генератори;
  • шасі з установленими двигунами й т.ін.

Крім того, Кабмін рекомендував НБУ збільшити з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків на деякі товари агровиробництва, зокрема, пшеницю, жито і та інших.

Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний після запровадження великого пакета валютної лібералізації обіцяв посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну.

Перед цим Національний банк запровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни. Переважна більшість з них набрали чинності з 4 травня.

Зокрема, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг, бізнесу дозволили виводити "нові" дивіденди, погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами, також пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти на користь материнських компаній.

Автор: 

валюта (2305) Кабмін (7907) експорт (3938) Мінекономрозвитку (2048)
Це та ******,яку не лише пов'язують з Коломойом,а це саме вона навесні 2020 дякувала Портнову за "за його внесок у відновленні справедливості в Україні" та складала списки атовців для кацапів. А що ви від неї хотіли?
21.06.2024 18:38 Відповісти
Якого х$&?!

Продали? Так. Гроші повертайте в Україну! Крапка.
21.06.2024 19:12 Відповісти
Вже "єкспортери" занесли в кабмін кабанчика... підори!
21.06.2024 20:27 Відповісти
Лихо
21.06.2024 21:33 Відповісти
Найкраща у світі влада, 73% дебілів не дадуть збрехати.
21.06.2024 21:45 Відповісти

