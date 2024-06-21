Кабмін просить Нацбанк дозволити експортерам зерна і металу довше не повертати валюту в Україну

Кабінет Міністрів надав можливість Національному банку України (НБУ) встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості, а також рекомендував збільшити терміни повернення валютного виторгу від експорту товарів у галузі металургії та зерна.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 червня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Сьогодні ми надали можливість Нацбанку встановлювати винятки зі строків розрахунків за операціями експорту-імпорту для виконавців державних контрактів з оборонних закупівель. Це важливо для підприємств, які, наприклад, хочуть посилити свої потужності та потребують високотехнологічного імпортного обладнання, яке довго виготовляється", – пояснила очільниця міністерства Юлія Свириденко.

Вона додала, що за ініціативи Федерації роботодавців Нацбанку також рекомендували збільшити граничні строки за операціями з експорту-імпорту низки товарів.

"Йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування – верстати, станки, техніку тощо. Це все те, що допоможе нашим виробникам налагодити чи розширити виробництво. Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору", – додала Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту товарів, які належать до таких категорій:

верстати для обробки різних матеріалів, в т.ч. лазерні, токарні верстати, оброблювальні центри і т.д.

водоструминні різальні машини;

машини (включаючи преси) для обробки металів;

машини та апарати для паяння або зварювання;

шасі, кузови, причепи та напівпричепи тощо;

машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту;

труби та трубки;

електричні двигуни та генератори;

шасі з установленими двигунами й т.ін.

Крім того, Кабмін рекомендував НБУ збільшити з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків на деякі товари агровиробництва, зокрема, пшеницю, жито і та інших.

Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний після запровадження великого пакета валютної лібералізації обіцяв посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну.

Перед цим Національний банк запровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни. Переважна більшість з них набрали чинності з 4 травня.

Зокрема, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг, бізнесу дозволили виводити "нові" дивіденди, погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами, також пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти на користь материнських компаній.