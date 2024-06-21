"Приватбанк" сьогодні вночі зупинить операції з картками та роботу банкоматів
У ніч на 22 червня "Приватбанк" проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками. Через це в період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками.
Про це йдеться в повідомленні банку.
Аналогічна перерва буде й у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
У банку закликали провести оплати картками заздалегідь, якщо вони заплановані на період робіт.
Процесинговий центр "Приватбанку" щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, нагадали у фінустанові.
