"Приватбанк" сьогодні вночі зупинить операції з картками та роботу банкоматів

У ніч на 22 червня "Приватбанк" проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками. Через це в період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Аналогічна перерва буде й у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У банку закликали провести оплати картками заздалегідь, якщо вони заплановані на період робіт.

Процесинговий центр "Приватбанку" щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, нагадали у фінустанові.