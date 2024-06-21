БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
206 1

"Приватбанк" сьогодні вночі зупинить операції з картками та роботу банкоматів

карты,банкомат,карточки,приватбанк,банковские

У ніч на 22 червня "Приватбанк" проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками. Через це в період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Аналогічна перерва буде й у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У банку закликали провести оплати картками заздалегідь, якщо вони заплановані на період робіт.

Процесинговий центр "Приватбанку" щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, нагадали у фінустанові.

Автор: 

кредитні картки (124) Приватбанк (1800) платежі (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
22 июня,ровно в 4 часа........
показати весь коментар
21.06.2024 19:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 