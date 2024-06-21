ДТЕК Ахметова готується до будівництва нової електростанції на Полтавщині на 650 МВт
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для будівництва Полтавської ВЕС на 650 МВт.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Вітроенергетика має безліч стратегічних переваг – швидкість будівництва, розосередженість турбін та найбільшу генерацію з початку осені до кінця весни. Саме тому вона має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в найближчі роки. Відповідно до цього, ми й продовжуємо комплексно готуватися до реалізації проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт потужності", – сказав заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.
Також у компанії повідомили, що нещодавно на території Глобинської громади було змонтовано другу метеощоглу для проведення вітромоніторингової кампанії.
"Разом із першою вони є найбільшими в Україні і мають висоту 160 метрів. Використання двох метеощогл пов'язано з необхідністю найточнішої оцінки ключових параметрів – напрямків вітрових потоків та сили вітру, оскільки вітропарк буде розміщуватись на дуже великій території", – зазначили в ДТЕК.
Паралельно йдуть орнітологічні дослідження. Спеціалісти вже надали компанії орнітологічний звіт за період піврічного моніторингу весняної міграції, який підтверджує правильність попередньої схеми розташування вітротурбін та відсутність їх впливу на міграцію птахів. Далі орнітологи будуть виконувати дослідження осінньої міграції птахів поруч з перспективною ВЕС.
Разом із тим компанія почала комунікацію із землекористувачами щодо відведення земельних ділянок для подальшого розміщення п'яти підстанцій 330кВ та вітротурбін.
Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт в 100 км від лінії фронту.
Також на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС в Миколаївській області. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.
А народ України платить з своїх пенсій та зарплат!
І да, пожалійся на супервайзера, що "тєкст тобі нємножко по дєбільному пішет.."
ні, не зупинив би, бо виродки вийшло з-під контролю Рудого.
чи Ви вважаєте що він отак просто віддав "всьо нажитоє трудом" донецьким оркам ?
- втратили 10 гігават
- 5 років чекатимемо, поки Ахмєтов за наші бабки згенерує 0.6 гігават
- 10-15 років чекатимемо два (прости Господи) російські енергоблоки для АЕС , це десь 2 гігавати
- 4 років чекатимемо міфічну зеленську маневрову генерацію, від 1 до 4 гігаватів
невже в 2019 не можна було нормально проголосувати, дебіли? Наржались?
Навколо такої станції треба і SAMP-T/Patriot PAC-3 (проти балістичних ракет), і NASAMS/IRIS-T (проти крилатих ракет), і простіші засоби проти шахедів, при чому якщо проти балістики вистачить, наприклад, 1 батареї, то проти крилатих ракет треба більше, бо їх можуть запустити багато десятків, а ще й треба підстрахувати на випадок, якщо не вдалося збити шахеди простішими засобами.
І все це заради одної електростанції на 650 МВт!
Може, краще закупити міні-ТЕЦ, як Кличко у Києві купує? Їх хоча б можна роззосередити. Чи так не цікаво, коли більше захищеності від ракетних ударів?
Вітряки не є екологічно чистою енергетикою. перелітні птахи страждатимуть, низькочастотний звук негативно впливає на живі організми. У штатах вітрогенератори стоять у пустелі, інколи за десятки кілометрів від житла. Біля Кременчуцького водосховища пустелі нема зовсім. зате є креативна зона відпочинку багатьох полтавчан, що їдуть на берег рукотворного моря. крим же окупований. а тепер ахметка і цей берег окупує.
до речі: економічна ефективність вітрогенераторів досить сумнівна порівняно з гідроелектростанцією. яка може працювати в режимі гідроакумуляторної ЕС.
тому ахметки шукають джерело витягування грошей з українців через вітряки. нам вони непотрібні взагалі. сонячні панелі на дахах - інша річ. але без оплати по зеленому тарифу. бо то схема яка дозволяє набивати кишені власникам панелей за рахунок споживачів. у народу ніхто не питав - чи згодний він на таку схему?