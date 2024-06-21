БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
ДТЕК Ахметова готується до будівництва нової електростанції на Полтавщині на 650 МВт

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для будівництва Полтавської ВЕС на 650 МВт.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Вітроенергетика має безліч стратегічних переваг – швидкість будівництва, розосередженість турбін та найбільшу генерацію з початку осені до кінця весни. Саме тому вона має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в найближчі роки. Відповідно до цього, ми й продовжуємо комплексно готуватися до реалізації проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт потужності", – сказав заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Також у компанії повідомили, що нещодавно на території Глобинської громади було змонтовано другу метеощоглу для проведення вітромоніторингової кампанії.

"Разом із першою вони є найбільшими в Україні і мають висоту 160 метрів. Використання двох метеощогл пов'язано з необхідністю найточнішої оцінки ключових параметрів – напрямків вітрових потоків та сили вітру, оскільки вітропарк буде розміщуватись на дуже великій території", – зазначили в ДТЕК.

Паралельно йдуть орнітологічні дослідження. Спеціалісти вже надали компанії орнітологічний звіт за період піврічного моніторингу весняної міграції, який підтверджує правильність попередньої схеми розташування вітротурбін та відсутність їх впливу на міграцію птахів. Далі орнітологи будуть виконувати дослідження осінньої міграції птахів поруч з перспективною ВЕС.

Разом із тим компанія почала комунікацію із землекористувачами щодо відведення земельних ділянок для подальшого розміщення п'яти підстанцій 330кВ та вітротурбін.

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт в 100 км від лінії фронту.

Також на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС в Миколаївській області. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

Ахметов Рінат (1617) будівництво (2262) ДТЕК (1362) Новини компаній (3574) ВЕС (36) Полтавська область (131)
+9
А з яких морських буїв народ України має спонсорувати ахметове будівництво ВЕС? Якщо здирати останні гроші з населення на будівництво це можна розглядати як інвестування.Тоді після здачі в експлуатацію ВЕС всі інвестори мають отримувати відсоток від доходу продажі згенерованої електроенергії даної ВЕС будь-кому!
21.06.2024 19:37
+8
ось вам країна зеленського:

- втратили 10 гігават

- 5 років чекатимемо, поки Ахмєтов за наші бабки згенерує 0.6 гігават

- 10-15 років чекатимемо два (прости Господи) російські енергоблоки для АЕС , це десь 2 гігавати

- 4 років чекатимемо міфічну зеленську маневрову генерацію, від 1 до 4 гігаватів



невже в 2019 не можна було нормально проголосувати, дебіли? Наржались?
21.06.2024 19:42
+6
підари якуновські будують,а потім дають координати ворогу.....
А народ України платить з своїх пенсій та зарплат!
21.06.2024 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
21.06.2024 19:31
Товарісщ, в тебе вус відклеївся, біжи до ведмедчука, нехай пришпандьорить взад.
І да, пожалійся на супервайзера, що "тєкст тобі нємножко по дєбільному пішет.."
21.06.2024 20:02
Взагалі, текст пише спічрайтер. І що Ivan Ivanov 8edb7a14 не так сказав? Що Донбас і Луганськ привели війну в Україну? Чи Ахметов якби хотів то не зупинив би тих виродків? Так що виходить у тебе текст "нємножко по дєбільному" написаний.
21.06.2024 20:20
А ти що у того верхнього троля Санчо- Пансою підробляєш ?
22.06.2024 00:08
Ахметов якби хотів то не зупинив би тих виродків?

ні, не зупинив би, бо виродки вийшло з-під контролю Рудого.
чи Ви вважаєте що він отак просто віддав "всьо нажитоє трудом" донецьким оркам ?
22.06.2024 02:05
Ти уйобіще а чому сам не збудуєш електростанцію ?
21.06.2024 21:45
А чудовий хлопець Сергій Малецький уже будує електростанцію чи пальцем в сраці длупається чекаючи коли побудують "уйобища"?
21.06.2024 21:52
Начасі націоналізувати вже..раз воно неспроможне дати ладу..
21.06.2024 19:44
22.06.2024 02:07
А що б в даному конкретному випадку змінив Порошенко? Ні, те що Зеленський йолоп і злочинець то зрозуміло, але цікавий ваш хід думок. Порошенко міг би дещо, саме дещо, покращити армію та ракетну програму, але це не точно. Він там зараз до речи в Раді сидить, і ЄС голосує разом зі слугами за деякі закони. Якщо він бачить якусь немовірну можливість зробити все по-іншому, що ж він мовчить? Може її немає, можливості?
21.06.2024 19:51
Він Вам повинен розумні речі кожного вечора розказувати, а Ви ржати як в 19? Тепер ви всі ***********.
21.06.2024 20:05
А ти?
21.06.2024 20:22
Я- нє, я не такий як ви. Я нормальний, приймаю ситуацію такою, як є.
21.06.2024 21:09
Може ти більше зробив за Порошенка ? Не соромся розкажи ...
21.06.2024 21:48
Ага, і майданчики з кулеметами на вітряки відразу монтуйте...
21.06.2024 19:42
А з росіянами угоду підписали, що вони не будуть їх ї**шить? А з європейцями, що вони додатково виділять декілька батарей Петріот + ракети до них на декілька років? Бо взагалі дивний бізнес на побудували-розвалили.
21.06.2024 19:45
А чого у Полтавській? Треба ще ближче до фронту, щоб точно не вистачило засобів проти балістичних ракет
Навколо такої станції треба і SAMP-T/Patriot PAC-3 (проти балістичних ракет), і NASAMS/IRIS-T (проти крилатих ракет), і простіші засоби проти шахедів, при чому якщо проти балістики вистачить, наприклад, 1 батареї, то проти крилатих ракет треба більше, бо їх можуть запустити багато десятків, а ще й треба підстрахувати на випадок, якщо не вдалося збити шахеди простішими засобами.
І все це заради одної електростанції на 650 МВт!

Може, краще закупити міні-ТЕЦ, як Кличко у Києві купує? Їх хоча б можна роззосередити. Чи так не цікаво, коли більше захищеності від ракетних ударів?
21.06.2024 19:45
скоріше всього зроблять на горі Пивисі яка сама є піднятою над місцевістю. І хоч там заказник і гне можна будувати, для декого все можна. вишки київстар та ще якась там стоять. стандартна вишка яка ще на бугрі висотою більше 60 метрів дозволяє захоплювати вчетверо бівльшу територію. а тепер туди втулять ще й вітряки.
Вітряки не є екологічно чистою енергетикою. перелітні птахи страждатимуть, низькочастотний звук негативно впливає на живі організми. У штатах вітрогенератори стоять у пустелі, інколи за десятки кілометрів від житла. Біля Кременчуцького водосховища пустелі нема зовсім. зате є креативна зона відпочинку багатьох полтавчан, що їдуть на берег рукотворного моря. крим же окупований. а тепер ахметка і цей берег окупує.
до речі: економічна ефективність вітрогенераторів досить сумнівна порівняно з гідроелектростанцією. яка може працювати в режимі гідроакумуляторної ЕС.
21.06.2024 21:53
Україну врятує принаймні 5 ГВт вітряків для стабільної роботи енергосистеми, весь ЄС в вітряках, а тариф в Україні за кВт 4,72 тобто те саме що і отримує виробник зеленої енергії. Час на встановлення 1 вітряка до першого кВт, один тиждень. Головне, що мати, то це розподільчу систему. Вітряки повинні бути встановлені не в одному місці, як було на півдні а розповсюдженні по всій території України.
21.06.2024 19:50
Україну врятують кластери. Сказали, що будуть всім безкоштовно роздавати
21.06.2024 19:54
В ЄС та США величезна кількість ВЕС, а в Україні цим не надто переймались, хоча, зараз вони могли б добряче допомагати, бо бити по кожному вітряку кацапи б не змогли, адже треба ще попасти і надто дорого, а знищити навіть кілька одночасно просто не реально. За час повномасштабного вторгнення можна було б зайнятися цим питанням і на ті 10 мільярдів, які розікрали на захисті ТЕС можна було б чимало побудувати, але нікому то не треба - завжди ж можна підняти лохам тарифи (а незабаром, ще й абонплату введуть, аби здирати гроші за не надані послуги).
21.06.2024 19:51
"гаманець" куйла в Україні і дальше збирається контролювати енергосектор держави і робить все від нього залежне ,щоб в Україну не зайшли світові енергетичні компанії...
21.06.2024 19:53
На кожен вітряк у кацапів ракет не вистачить!
21.06.2024 19:55
Можна обстрілювати трутнями типу шахед.
показати весь коментар
21.06.2024 21:55
Невже за 30 років що побудує, а не ,,прихватизує"??!!!
21.06.2024 20:23
Чого люде розквохкались ? Пропелери будуть розосереджені. Написано ж. В такий ще попасти треба.
21.06.2024 20:29
один шахед коштує 20 тисяч. А вітряк? тобто кацапам дуже вигідно буде збивати стоячі цілі. А коло кожного "розосередженого" вітряка кулеметний розрахунок не поставиш. ти краще перживай аби Кременчуцьку ТЕЦ відновили і патріотом місто забезпечили.
21.06.2024 22:03
під землею треба броньовані блоки на відстані 100 м один від одного, я звісно не енергетик, але і дитині зрозуміло що звичайні станції в умовах війни це фігня.
21.06.2024 21:59
прочитав коменти і бачу, що люди або погано обізнані, або виступають лобістами ахметовської шайки. У нас є АЕС. якби кращебвтік не здав запорізьку АЕС, то потужностей вистачили і без того детеку. вугілля було потрібне аби шахтарям була робота. а постільки шахтарі всі або згнили або ще зниють у цій війні, то збереження теплових електростанцій вже не є доцільним.
тому ахметки шукають джерело витягування грошей з українців через вітряки. нам вони непотрібні взагалі. сонячні панелі на дахах - інша річ. але без оплати по зеленому тарифу. бо то схема яка дозволяє набивати кишені власникам панелей за рахунок споживачів. у народу ніхто не питав - чи згодний він на таку схему?
21.06.2024 22:01
Ну, звичайно, "зелений" тариф українці сплатять зі свого карману.
21.06.2024 22:24
Ну то нехай спочатку купує Петріот і пару меншої дальності ЗРК. І будує собі на втіху.
22.06.2024 10:18

