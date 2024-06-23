Україна відновлює дію угоди з Євросоюзом про дослідження космосу

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між Україною та Європейським космічним агентством про відновлення аналогічної угоди 2008 року.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проєкт угоди (у формі обміну листами) між урядом України та Європейським космічним агентством про відновлення дії угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях, вчиненої 25 січня 2008 року в Парижі", – повідомив Мельничук.

Проєктом, зокрема, передбачено відновлення на додатковий п'ятирічний період дії угоди щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях, до 24 лютого 2029 року.

