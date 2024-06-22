Уряд затвердив наглядову раду "Енергоатома"

Завершився конкурсний відбір та сформована наглядова рада акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом". Результати уряд затвердив у своєму розпорядженні 21 червня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що до наглядової ради компанії увійшли п'ять членів, троє з яких – незалежні та двоє – представники держави.

Незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства "Енергоатом" один з лідерів британської ядерної галузі Тімоті Джон Стоун, колишній топменеджер Westinghouse Майкл Елліот Кірст та ексміністр енергетики Литви Ярек Неверович.

Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова, як представників держави.

Члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність його виконавчого органу.

Що відомо про корпоратизацію "Енергоатома"?

29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство, яке є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства та повністю належить державі.

Цим же рішенням Кабмін призначив Петра Котіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом", а Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця – виконуючими обов’язки членів правління компанії.

Корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленським у березні 2023 року.

Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.