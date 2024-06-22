БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
КМДА спростувала інформацію про вибух на київській ТЕЦ

ТЕЦ Києва працюють в штатному порядку, інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку. Інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Також у КМДА нагадали про заборону поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів. Інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 червня ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджено об’єкти на Запоріжжі та Львівщині.

КМДА (867) Київ (4764) ТЕЦ (358) електроенергія (4354)
