Шістьох перевізників відключили від системи "Шлях" за порушення правил перетину кордону
За системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону Укртрансбезпеки на три місяці відключило шістьох перевізників від системи "Шлях".
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Зокрема, від "Шляху" відключили таких перевізників:
- ФОП Гайдайчук Павло Анатолійович;
- ФОП Мариняк Антон Юрійович;
- ФОП П'янов Віталій Ігорович;
- ФОП Єсін Сергій Вікторович;
- ТОВ "Шен Ложистік";
- ТОВ "Ішбілен Транспорт".
За даними прикордонників, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
Як наголосили в Укртрансбезпеці, на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.
