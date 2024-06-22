Наразі в Україні не готують нове підвищення тарифів на електроенергію, – Галущенко

В Україні наразі не обговорюють нове підвищення тарифів на електрику.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ.

Відповідаючи на питання щодо даних від блогерів про те, що нібито підвищення, яке нещодавно відбулося, це лише перший етап, і що наступним етапом є ціна 8 грн, він сказав наступне:

"Це неправда. Будь-яке рішення про тариф приймається рішенням уряду, і воно має термін дії. Зараз, якщо ви подивитеся на це рішення, то воно було прийнято на рік. Коли вона буде підвищена? Через рік? Давайте доживемо до наступного місяця, потім проживемо зиму, наприклад".

Міністр висловив думку, що в ситуації війни взагалі непрофесійно давати якісь прогнози на рік.

"Слава Богу, що ми по року розуміємо (які є плани, – ред.). Енергетика постійно під ударом, навіть якщо ми це щоденно не комунікуємо. Казати, що буде через рік – мені здається, що це нечесно", – вважає він.

Підвищення тарифів на електроенергію

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення на 63%, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.