Укренерго: 23 червня світло вимикатимуть лише ввечері

У неділю, 23 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть з 19:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укеренрго".

"23 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00", – йдеться у повідомленні.

Відносно недовгі графіки відключень стали можливі завдяки зниженню споживання у вихідний день.

Водночас зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 22 червня внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему дію графіків відключення світла були подовжені та діють з 14:00 до 24:00.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 червня ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджено об’єкти на Запоріжжі та Львівщині.