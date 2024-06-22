БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Укренерго: 23 червня світло вимикатимуть лише ввечері

Частина Сум залишилася без світла та води

У неділю, 23 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть з 19:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укеренрго".

"23 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00", – йдеться у повідомленні.

Відносно недовгі графіки відключень стали можливі завдяки зниженню споживання у вихідний день.

Водночас зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 22 червня внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему дію графіків відключення світла були подовжені та діють з 14:00 до 24:00.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 червня ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджено об’єкти на Запоріжжі та Львівщині.

"Стадо баранов на поле энергетики" на канале ютуб Юрия Романенко.
показати весь коментар
23.06.2024 12:00 Відповісти
Будешь висеть вместе в Романенкой на одном столбе, Лёха?
показати весь коментар
23.06.2024 20:28 Відповісти
Зовсім не знаю хто це такий, й знати не хочу. А по Вашому стилю письма - Україні залишилося вже недовго (коли такі дебіли - жертви пропаганди, геть з неіснучим критичним мисленням, а це одна лише прикмета здорового мозку)
показати весь коментар
27.06.2024 10:32 Відповісти
спиділи
показати весь коментар
23.06.2024 20:26 Відповісти
Поясніть будь ласка нахіба ви публікуєте ці статті? Сьогодні електрики не було рано вранці і потім вдень з 15 до 19. Де тут цей графік? Чи комусь треба кормити секретарку їбарку яка шле ці графіки в номер?
показати весь коментар
24.06.2024 00:37 Відповісти
Ви що, з Місяця впали? Щоб відволікати стадо від того, як його йі-уть під самим його носом.
показати весь коментар
27.06.2024 10:34 Відповісти

